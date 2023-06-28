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Spor

Bjelica, bütün Hırvatları Akyazı'ya toplamaya başladı! Bir yıldız daha...

Yeniakit Publisher
2023-06-28 08:10:00 -
Bjelica, bütün Hırvatları Akyazı'ya toplamaya başladı! Bir yıldız daha...

Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın ısrarla istediği sol kanat oyuncusu Mislav Orsic transferinde Southampton ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın ısrarla istediği sol kanat oyuncusu Mislav Orsic transferinde Southampton ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

İddialı bir kadro kurmak isteyen ve şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Joaquin Fernandez'in ardından bir transfer daha gerçekleşti.

Bordo-mavililerin hocası Nenad Bjelica'nın gözdelerinden olan Mislav Orsic, yeni sezonda Trabzonspor forması giyecek.

Sports Digitale'in göre Trabzonspor, hem Southampton hem de Mislav Orsic ile prensip anlaşmasına vardı.

Southampton, yaklaşık 6 ay önce Mislav Orsic'i Dinamo Zagreb'den 5.75 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
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İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan, ligde 1, toplamda 5 maça çıkabilen 30 yaşındaki futbolcu skor katkısı veremedi.

Orsic, kariyerinde oynadığı toplam 214 maçta ise 91 gol ve 40 asistle skorer bir futbolcu olduğunu kanıtladı.

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