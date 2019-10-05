Bizler bir büyürsek ekonomi iki büyür

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından organize edilen Ortak Gelişim Kongresinin altıncısı 14 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek. Bu yıl “Gelecek, Çevik ve Dayanıklı Olanların” temasıyla planlanan kongre konusunda bilgi veren GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, perakende dünyasında karşımıza çıkacak format ve stratejiler, yeni trendler, tüketici alışkanlıkları ve beklentileri ile finansman modellerin ele alınacağı kongrede perakendeciler ile tedarikçilerin buluşacağını dile getirdi.

Bizlerin sıkıntısı herkesin sıkıntısı

Enflasyon ile mücadelede, kayıt dışı ekonominin önlenmesinde, kayıt içi gelirin ve istihdamın artırılmasında, modern perakendenin önemli rol oynadığını dile getiren Aykaç sözlerini şöyle sürdürdü: “Modern perakende, geniş ekosistemi sayesinde ülke ekonomisine olan dinamo etkisi ve ölçek ekonomisi dolayısıyla enflasyonla mücadelede kilit bir rol oynamaktadır. Modern gıda perakendesi sektörünün 150 milyar TL seviyesindeki cirosunun ve 425 binin üzerindeki istihdamının direkt etkisinin beraberinde, eko sistemimiz içinde etkilediğimiz sektörlerle bu rakamlar daha da önemli boyutlara ulaşmaktadır. Çarpan etkisi gıda perakendesinde 1,3 iken, perakendenin diğer kolları da dahil edildiğinde bu etki 2 civarına çıkmaktadır. Başka bir deyişle, perakendenin 1 birim büyümesi, genel ülke ekonomisine 1,5 – 2 kat olarak yansımaktadır. Dolayısıyla perakende sektöründe meydana gelecek sıkıntılar da, ülke ekonomisine ve enflasyona bu oranda yansıyacaktır.”

Her tüketiciyi etkiler

Sektördeki herhangi bir düzenlemenin doğrudan tüketiciye etkisinin olduğunu belirten Aykaç, “Operasyonlarımıza etki eden düzenlemelerin sonunda tüketiciye dokunacağını bilerek, görüşlerimizin alınarak yapılması kritik önem taşıyor. Gerek ülkemiz şartlarına gerekse tüketicimizin alışkanlıklarına uygun düzenlemeler yapılması, bizim ve devletimizin kaynaklarının optimumda kullanılması açısından dikkat edilmesi gereken bir husus. Kanun yapıcılarla kurduğumuz olumlu ve yapıcı diyalog ortamının sürmesi, sektörümüzün ve ekonomimizin gelişimi ve tüketici refahının artması açısından büyük önem arz ediyor” dedi.

Katkı sunmaya hazırız

Sektörü ilgilendiren konular için yapılacak çalışmalara gönüllü katkı sunmaya hazır olduklarını da ifade eden Aykaç, “Önümüzdeki dönemde sektörün en önemli konuları olan taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele, esnek çalışma modelinin geliştirilmesi, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılacak değişiklikler, kısaca hal kanunu olarak bilinen kanunda yapılacak değişiklikler yakından takip edeceğimiz konular arasındadır” ifadelerini kullandı.