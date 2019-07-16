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"Bizim yerimiz her zaman Süper Lig'dir"

- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan:"Küme düştüğümüz sene şanssızlık eseri düşmüştük"- "14 yabancı oyuncunun olduğu bir ortamda oynamak bana göre doğru değil. Biz bu yüzden altyapıya önem vererek özümüze döneceğiz"

16 Temmuz 2019 Salı 11:01
"Bizim yerimiz her zaman Süper Lig'dir"


ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Bizim yerimiz her zaman Süper Lig'dir. Küme düştüğümüz sene şanssızlık eseri düşmüştük." dedi.

Gençlerbirliği, Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezonda başarılı olmak için güç depoluyor.

Teknik direktör Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni bir takım kurmak için çalıştıklarını ve uyumlu futbolcuları bir araya getirmek istediğini ifade eden Kaplan, "Takımı gençleştirerek özümüze dönmek istiyoruz. Altyapıdan alacağımız ve geçen seneden kalan tecrübeli oyuncularımızla iyi bir Gençlerbirliği yaratmak istiyoruz. Yerli ve yabancı futbolcuları katarak ismimiz gibi genç, dinamik, mücadele eden savaşan bir takımı taraftara izletmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaplan, Ankaragücü'nde çalıştığı dönemde taraftarların takıma büyük desteğinin olduğunu anımsatarak, taraftar desteğiyle Gençlerbirliği'nde de aynı şeyi yapmak istediğini dile getirdi.

Takım içinde uyuma çok önem verdiğini belirten Kaplan, futbolcularla toplantılarda ileriye dönük planlar yaptıklarını aktardı.


- "Gençlerbirliği her zaman hedefleri olan bir camiadır"


Başkent ekibinin geçmişte çok başarılı zamanları olduğunu ve Türk futboluna birçok oyuncu kazandırdığını ifade eden Kaplan, bunu devam ettirmek istediklerini söyledi.

Kaplan, şöyle konuştu:

"Gençlerbirliği, zamanında Avrupa'da oynadı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti. Gençlerbirliği her zaman hedefleri olan bir camiadır ama en güzel yaptığı işlerden bir tanesi de Türk futboluna çok güzel oyuncular kazandırmıştır. Geçmişte gördük bunları bu sezon da bunları yapmak istiyoruz. Bizim yerimiz her zaman Süper Lig'dir. Küme düştüğümüz sene şanssızlık eseri düşmüştük."


- "Altyapıya önem vererek özümüze döneceğiz"


Transfer sürecinde takımların farklı yollar izlediğine işaret eden Kaplan, bu yıl Süper Lig'in daha farklı geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Her takımın yeni sezon için farklı çalışmalar içerisinde olduğuna değinen Kaplan, "Geçen sene Ankaragücü'nde yaşadığımız sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. İşimizi garantiye almak istiyoruz ve yapacağımız transferlerle lig bizi nereye götürecek göreceğiz. Her zaman şunu söylüyoruz, biz özümüze dönerek altyapıdan oyuncular çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaplan, takımdaki yabancı oyuncu sayısında ayarlama yapacaklarını vurgulayarak, kaliteli yabancı oyuncu almak istediklerini bildirdi.

Bu kapsamda altyapıdan alınacak futbolcuların takıma faydalı olacağına inandığını anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"14 yabancı oyuncunun olduğu bir ortamda oynamak bana göre doğru değil. Biz bu yüzden altyapıya önem vererek özümüze döneceğiz. Yabancı futbolcu sayısının 10'dan fazla olmasına karşıyım çünkü 14 yabancının 11'ini oynatıyorsun ama kadroya almadığın zaman tribüne çıkıyor ve o zaman sıkıntılar oluyor. Biz bu yüzden sayımızı ona göre ayarlamak istiyoruz. Kaliteli yabancı oyuncu almak istiyoruz ve yönetimle karar verdiğimiz futbolcuları alacağız."

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:01
  1. Erzurum
  2. Gençlerbirliği
  3. kamp
  4. Mustafa Kaplan
  5. SÜPER LİG

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