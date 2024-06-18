Bizim Türkler kapıda vize uygulaması sebebiyle yunan Adaları’na koşmuşlardı! Turistler İHA'larla arıyor
Aşırı sıcaklarla kavrulan Yunan adalarında ölen turist sayısı giderek artıyor. Kayıp turistler de aranıyor. Yunan adaları turistlerin kabusu oldu... Bir ölüm daha
Yunanistan'da 55 yaşındaki ABD'li bir turist hayatını kaybederken bir haftada ülkede ölen yabancı turist sayısı 3'e yükseldi.
ABD'li turistin cansız bedeninin dün Mathraki Adası'nda sahil yakınında bulunduğu bildirildi.
Sıcaklığın 40 santigratı aştığı ülkede son günlerde bazı turistlerin de kaybolması endişelere yol açıyor.
Geçen hafta ünlü İngiliz sunucu Michael Mosley'nin cansız bedeni, günler süren aramalar sonucu Simi Adası'nda bulunmuştu. 79 yaşındaki bir Hollandalı turist ise cumartesi günü Samos adasında ölü bulunmuştu.
Yunan polisi kayıp olan iki Fransız ve bir ABD'li turisti İHA'larla arıyor.
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