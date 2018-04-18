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Bizim Toptan'dan 16.yıl kampanyası

Organize toptan ticaret sektörünün, 69 ildeki 176 mağazasıyla sayı bakımından Türkiye’nin en büyük ve en yaygın markası Bizim Toptan Satış Mağazaları, 16’ncı kuruluş yıldönümüne özel, 10 talihli müşterisine mini ticari araç verecek.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:51
Bizim Toptan'dan 16.yıl kampanyası

Bizim Toptan Mağazaları’ndan veya web sitesinden 2 Mayıs 2018 tarihine kadar, tek seferde 250 TL’lik alışveriş yapan herkes, çekilişe katılma ve 10 araçtan birini kazanma şansını yakalayacak. Talihliler 9 Mayıs 2018’de noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecek ve 11 Mayıs 2018’de ilan edilecek. Tütün ve tütün mamulleri, 50 kg toz şeker, mobil telefonlar için alınan TL/dakika ve özel fiyatlı set satışları kampanya dışında tutuldu.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:51
  1. Bizim Toptan

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