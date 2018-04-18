Bizim Toptan'dan 16.yıl kampanyası

Bizim Toptan Mağazaları’ndan veya web sitesinden 2 Mayıs 2018 tarihine kadar, tek seferde 250 TL’lik alışveriş yapan herkes, çekilişe katılma ve 10 araçtan birini kazanma şansını yakalayacak. Talihliler 9 Mayıs 2018’de noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecek ve 11 Mayıs 2018’de ilan edilecek. Tütün ve tütün mamulleri, 50 kg toz şeker, mobil telefonlar için alınan TL/dakika ve özel fiyatlı set satışları kampanya dışında tutuldu.