Bizim Toptan büyümesini sürdürdü

Firma, geçen sene 82.2 milyon lira net kâr elde etti. Bizim Toptan’ın kaydettiği güçlü büyümede Seç Market de katkı sundu. Seç Market’in bayii adedi süratle arttı. 2022’nin ilk aylarında bayi adedi 750’yi geçti. Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, 2021’de zorlu ve belirsiz iş koşullarına rağmen başarılı finansal sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Balcı, şöyle dedi: “Çok kanallı satış modelimiz, geniş müşteri yelpazemiz, dijitalleşmenin sağladığı avantaj ve güçlü CRM alt yapımızla 2021 yılında hem ciromuzu hem kârımızı hem de müşteri sayımızı arttırmayı başardık. Dijital satış platformumuzu yapay zekâ destekli alt yapımızla yenileyerek müşterisini tanıyan ve buna göre fırsatlar sunan bir marka haline geldik. Şirketimizi önümüzdeki dönemde de kişiselleşmiş bir dijital satış operasyonu olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Yeni yatırımlarımızla bu hedefe kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz. 2021’i güzel sonuçlarla kapattık. 2022 yılının dijitalleşmeye devam edeceğimiz ve verimli sonuçlar beklediğimiz daha da güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz.”