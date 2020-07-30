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Ekonomi

Bizim Market’ten 6 ayda 2.5 milyarlık gelir

Türkiye genelindeki 173 mağazası, iş ortaklığı mal tedarik sistemi SEÇ Market ve Prosaf ile Türkiye’nin önde gelen organize toptancılarından Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), 2020 yılının ilk altı ayına dair finansal sonuçlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:03:00 -
Bizim Market’ten 6 ayda 2.5 milyarlık gelir

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Bizim Toptan’ın toplam satış gelirleri 2020 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 2,5 milyar liraya ulaştı. Pandeminin ev dışı tüketim sektörüne etkilerini çok kanallı satış stratejisiyle başarılı bir şekilde yöneten Bizim Toptan’ın net kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artış kaydederek 11,2 milyon liraya yükseldi.

Kesintisiz hizmetle gelen başarı

Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, Covid-19 salgınının etkilerinin yoğun şekilde görüldüğü dönemde amaçlarının hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını koruyarak en iyi fiyatla kesintisiz hizmet sunmaya devam etmek olduğunu vurgulayarak şu mesajı verdi: “Sokağa çıkma yasaklarının olduğu, birçok işyerinin ve ev dışı tüketim noktasının kapalı olduğu dönemde tedarikte sorun yaşamadıklarını ve değişen şartlara hızla adapte olduklarını belirten Balcı, “Örneğin, fiziksel olarak mağazada bulunmak istemeyen ve zamanını etkin kullanan müşterilerimizin tercihi olan ‘tıkla gel-al’ operasyonumuzu kısa sürede tüm mağazalarımızda hızla devreye aldık.”

Bizim Toptan’ın ekonomiye katkı sağlayan iş ortaklığı tedarik modeli SEÇ Market’in de altı aylık dönemde büyümesini devam ettirdiğini söyleyen Hüseyin Balcı, “Bu dönemde 342 milyon lira satış geliri elde eden SEÇ Market’in iş ortağı sayısı da finansal planlarımızla uyumlu olarak 938’e yükseldi. Bizim Toptan olarak, her dönem ve koşulda müşterilerimize en iyi fiyatla kesintisiz hizmet vererek onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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