Bizim kültürümüzde kadın meta değildir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Grand Cevahir Otel’de düzenlenen 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, zirvenin konusunun “Ailenin Güçlendirilmesi” olarak belirlenmesini isabetli bulduğunu ifade etti.

“hareket noktamız Batı olursa doğru yere varamayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı ülkelerindeki insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve hayvan hakları konusundaki büyük tartışmaların gerisinde yaşamış çok büyük acılar, ihlaller, istismarlar olduğuna işaret ederek, “Kırılma keskin olunca, tartışmalar ve bu doğrultuda atılan adımlar da aynı şekilde büyük oluyor. Bizim tarihimizde hamdolsun böyle acı kırılmalar bulamazsınız. İnancımız da kültürümüz de zaten buna izin vermez. Buna rağmen eksiklerimizi, hatta varsa yanlışlarımızı konuşmamız, tartışmamız gayet tabiidir. Bunları telafi etmek için neler yapabileceğimiz hususunda görüş alışverişinde bulunmamız hayatın akışının da bir gereğidir. Fakat bunu yaparken hareket noktamız kendi tarihimiz, kendi kültürümüz değil de bizden çok farklı tecrübelerin yaşandığı Batı dünyası olursa doğru yere varamayız” ifadelerini kullandı.

Batı kadını eşitlik ambalajı içinde kullanıyor

“Dün kadını en bayağısından bir meta olarak kullanan zihniyetin bugün kadını yine meta anlayışıyla ama bu defa eşitlik ambalajı içinde kullanıyor olması bizim için şaşırtıcı değildir” diyen Erdoğan, "Türkiye’nin son 200 yılında her konuda olduğu gibi kadın hakları meselesinde de sürekli savrulmalar yaşadık. Asırlar boyunca insanları boyunlarına, ayaklarına, kollarına zincir vurarak kitleler halinde mal gibi satan ve çalıştıran, bunlar için de kadınları ve çocukları daha da aşağılayan bir dünyanın kodları bize ait değildir. Cenneti annelerin ayakları altına seren, kadına ‘sultan’ benzetmesi yapan, onlara güler yüz göstermeyi, şakalaşmayı, yumuşak olmayı, iyi davranmayı tavsiye eden bir medeniyetin böyle bir referansı olamaz. Biz kendi meselelerimizi, kendi eksiklerimizi, kendi hatalarımızı, kendi gerçeklerimiz içinde tartışarak doğruyu bulacağız. Ülkemizdeki kadın hareketlerinin pek çoğunun toplumumuzda makes bulmamasının gerisinde hareket noktalarının yanlış olması yatar” dedi.

KADEM’in doğru paradigmayla, doğru referanslarla, doğru hassasiyetlerle işe başladığı ve faaliyet gösterdiği için başarılara imza atabildiğini anlatan Erdoğan, derneğin kuruluşundan bu yana emeği geçen herkesi tebrik etti.

“Kadını korumak için tedbirleri aldık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir kadının sahipsiz ve korunaksız kalmamasını sağlayacak tedbirleri aldıklarını dile getirerek, şöyle konuştu.

“Eğitimde kız öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz kampanyalarla okullaşma oranında cinsiyet ayrımını neredeyse sıfırladık. Tabi bunun yanında ailenin korunması ve desteklenmesiyle ilgili de çok önemli adımlar attık. İllerimizin hemen tamamında aile destek merkezlerini, aile sosyal destek programlarını ve aile eğitim-öğretim programlarını hayata geçirdik. Gençlerimizi evliliğe teşvik etmek için çeyiz ve konut hesaplarıyla onlara destek oluyoruz. Yaşlıların ve engellilerin evde bakımlarını teşvik ederek, öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayarak daha pek çok uygulamamızla ailelerimizin bir arada hayatlarını huzur içinde sürdürmelerini amaçlıyoruz. Araştırın, inceleyin, bakın. Batıda bugün bizim yaşlılarımıza verdiğimiz önemi veren bir başka ülke yoktur. Biz bir numarayız. Yani evdeki bakımına varıncaya kadar biz bunu yapıyoruz. Başta Amerika olmak üzere daha sağlık reformunu bile geçiremediler. Biz bunu da hallettik. Şu anda bizim yaşlılarımızla ilgili uygulamalarımız hiçbir yerde yok. Dünyada en az gelişmiş ülkelere destek noktasında milli gelire oranla bir numaralı ülke Türkiye’dir.”

Türkiye kadın hakları konusunda çok ileri bir seviyeye ulaşmıştır

“Kadını ve erkeği aynı çizgiden yarışa başlamaya zorlayarak zaten ilk adımıyla adaletsizliğe açılan bir anlayıştan insanlığın hayrına sonuçlar üretmesini beklemek mümkün gözükmüyor” diyen Erdoğan, “Bunun için gerçeklikten kopuk akımların peşinden gitmek yerine, hak merkezli bir yaklaşımla kadın, adalet, aile meselelerini konuşmanın, tartışmanın daha doğru olduğuna inandığını dile getirdi. Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Ülkemizde de geçmişte bu yönde yapılmış yanlışlar var. Uzun yıllar ülkemizi esir alan ideolojik tartışmalarla kadının hep bir sembol olarak kullanılması doğrusu bizi çok rahatsız etmiştir. Milletimizin değerlerine, kültürüne, tarihine düşmanlıklarını alenen ifade edemeyenler, husumetlerini genç kızlarımızın, eşlerimizin, başörtüleri üzerinden sahaya yansıtmaya çalışmışlardır. Tek parti devrinde başlayıp yakın zamanlara kadar süren bu tartışmalar Türkiye’ye çok fazla enerji ve zaman kaybettirmiştir. Kızlarımızı okula, aile, iş, sosyal ve siyasi hayata kazandırmaya çalışmak yerine, başörtülerini bahane ederek kamudan dışlamaya yönelenler milletimizden hak ettikleri cevabı hep almışlardır. Hamdolsun bugün Türkiye o günleri geride bırakmanın verdiği güçle, her alanda olduğu gibi kadınlarımızın siyasi, sosyal, ekonomik hakları konusunda da çok ileri bir seviyeye ulaşmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde kadınlarımızın adalet taleplerine hep birlikte daha güçlü cevaplar üreteceğiz.”

Türk üniversiteleri çağ atladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılışı ile Ziraat Bankası Kütüphanesi’nin temel atma törenine katıldı. Üniversite ve kent için iki önemli eserle ilgili adım atmanın bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren Erdoğan, toplam 35 milyon lira yatırım bedeliyle üniversite tarafından inşa edilen Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi laboratuvarının hizmete alındığını söyledi.

Erdoğan, 20 bin metrekarelik kapalı alanda en son teknolojik imkanlarla teşhis edilen laboratuvarın temel tıp bilimleriyle fen ve mühendislik alanlarında hocaların ve öğrencilerin en büyük yardımcısı olacağını vurgulayarak, üniversitenin deney, analiz, araştırma geliştirme ve ürün geliştirme çalışmalarının topluma yararlı proje faaliyetlerine dönüştürülmesinin bu alanda icra edileceğini kaydetti.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Ülkemizdeki kafe denilen vakit öldürme mekanlarının kütüphanelerimizden çok daha yaygın, çok daha dolu, çok daha kalabalık olması üzerinde hassasiyetle durmamız gerekiyor. Ülkemizin dört bir yanında hayata geçirmeye başladığımız millet kıraathanelerinin vakit öldürülen değil, değerlendirilen yerler olarak yepyeni bir vizyonu ortaya koyacağına inanıyorum”

Faşist zihniyetin tahribatı önemli ölçüde giderildi

“Türk üniversiteleri her ne kadar imtiyazını kaybedenler aksini iddia etseler de 2002 öncesine göre hem altyapı imkanları hem de akademik özgürlükler bakımından çağ atlamıştır” diyen Erdoğan, “28 Şubat döneminin faşist zihniyetinin üniversitelerimizde sebep olduğu tahribat önemli ölçüde giderilirken üniversitelerin kapıları tekrar milletin evlatlarına açılmıştır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devleti tapulu malları gibi gören elitlerin himayelerinde serpilen kimi üniversiteleri adeta militan yetiştirme kampına dönüştüren terör örgütleri buralardan temizlenmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan’ın mezarlarını ziyaret etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Grand Cevahir Otel’de düzenlenen 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin açılışına katılan Erdoğan, buradan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı’na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan’ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

G-20 öncesi “Dünya 5’ten Büyüktür” paneli

Cumhurbaşkanlığı tarafından G-20 Liderler Zirvesi öncesinde Buenos Aires’te “Dünya 5’ten Büyüktür” paneli düzenlenecek. G-20 Liderler Zirvesi, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen “Bugünün Türkiyesi” paneller dizisinin yeni etabı, “Dünya 5’ten Büyüktür” başlığıyla 27 Kasım Salı günü Buenos Aires’te yapılacak. Dünya liderlerini buluşturacak G-20 Zirvesi’nin hemen öncesindeki panelde, alanında uzman akademisyen ve yazarlar Arjantin kamuoyuna Türkiye’nin dış politikasını anlatacak.

Arjantin’in en köklü düşünce kuruluşu Arjantin Uluslararası İlişkiler Konseyi’nin (CARI) başkent Buenos Aires’teki merkezinde düzenlenecek panele medya temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları katılacak.