Bizim inandıklarımıza onlar da inanıyormuş! Asker, polis vurmak hangi kitapta yazıyor Meral?

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Regaip gecesinde TBMM kürsüsüne çıkarak, dini değerleri hedef alıp Müslümanları gericikle itham eden HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler beş yüz yıl geride kalmış Osmanlı'yı, bin 500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan." dedi.

Ersoy, İslami hassasiyeti olan Müslümanlara hakaret ettiği açıklamasına, "Biz kadınlar, özgür olabileceğimizi öğrendik. Ne beş yüz yıl ne bin 500 yıl öncesine gitmeye hiç niyetimiz yok. Götüremezsiniz." diyerek devam etti.

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Oya Ersoy'un sözlerini savunan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, insanların aklı ile alay etmeye kalktı. "Bir kere din, inanç hiç kimsenin tekelinde değil. Bu iktidar grubunun tekelinde de değil." diyerek sözlerine başlayan Beştaş, "Sizin inanç dediğiniz bizim de inançlarımızdır. Böyle bir şey olmaz. Vekilimizin anlatmaya çalıştığı fikirler, politikalar ve bu konudaki toplum düzenine dair düşüncelerdir." ifadelerini kullandı.