"Bizim genetik kodlarımızda müzik var"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - "İçinde Aşk Var", "Zarf Tümleci", "Başka Türlü Bir Şey" ve "Rüyalarıma Gir" albümlerine imza atan caz sanatçısı Şenay Lambaoğlu, "Biz birçok topluma göre daha fazla müziğin içindeyiz. Genetik kodlarımızda müzik var ve müziğin ulaşılabilirliği çok kolay bir şey." dedi.

Yaklaşık 20 yıldır müzik dünyasında çalışmalarını sürdüren Lambaoğlu, son olarak "Halim Ortada" ve "Müzik İyileştirir" adlı eserlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Lambaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalınan günlerde yaşanan olumsuzluklara karşı müziğin iyileştirici gücünü vurguladığı "Müzik İyileştirir" projesini, yaşamında müziğin yerini ve yeni çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

- "Şarkılarımı kendim yazıyor, kendi bestelerimi yapıyorum"

Çocukluğunu 12 yaşına kadar Almanya'da geçirdiğini belirten Lambaoğlu, İstanbul'a döndükten sonra klasik gitarla müzik hayatına adım attığını söyledi.

Genç sanatçı, lise döneminde okul koroları ve orkestralar, üniversitede ise müzik kulüplerinde sahne aldığını dile getirerek, "Pera Güzel Sanatlar'da, müzikal drama dersleri ve özel olarak da şan eğitimi aldım. İlk bitirdiğim üniversite, okumak istediğim bir bölüm değildi. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'ne girdim. Burada da Yıldız Dağdelen'den 4 yıl şan eğitimi aldım. Bir dönem ABD'de atölyelere katıldım. Döndüğümde Aydın Esen'in eşi Randy Esen'den özel dersler aldım. Yani caz kulüpleri, big bandlar ve orkestralarda şarkı söylerken, bir yandan da eğitimimi sürdürdüm." diye konuştu.

İlk kişisel albümünü 2012'de müzikseverlerle buluşturduğuna işaret eden Lambaoğlu, şunları kaydetti:

"Aslında 20 yıldır şarkı söylüyorum. Ama insanlar beni 2012 yılından itibaren tanıyor. Yaptığınız albümler, sizi bir şekilde daha kalıcı hale getiriyor ve insanlar tarafından tanınma konusunda önemli bir yer arz ediyor. Şarkılarımı kendim yazıyor, kendi bestelerimi yapıyorum. Çok sevdiğim grup arkadaşlarımla birlikte olabildiğince konser yapmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar bu anlamda ciddi bir şekilde önümüzü kesmiş durumda. En büyük hayalimiz, tekrar sahnelerde dinleyicilerimizle aynı şarkıları, aynı duyguları, aynı heyecanı paylaşabiliyor olabilmek."

Şenay Lambaoğlu, çocukluktan beri şarkıcı olmak istediğinin altını çizerek, "3 yaşındayken de, şu anda da şarkı söylüyorum. Benim hayatta istediğim tek bir şey oldu, o da şarkı söylemek ve müziğin içinde olmaktı. Tabii Almanya'da yaşadığım için bir gurbetçi çocuğu olmamdan dolayı çok fazla buna imkanım yoktu. Bir Avrupa ülkesinde olmama rağmen bu konuda beni yönlendiren ya da 'Bu kızda bir ışık var.' diyen biri olmadı. Fakat ben her zaman bu konuda kendime inandım. İçimdeki ses bana her zaman şarkı söylemem, bu yolda ilerlemem gerektiği konusunda en büyük kılavuz oldu." ifadelerini kullandı.

- "Birçok topluma göre daha fazla müziğin içindeyiz"

Karantina sürecinde ailesiyle vakit geçirdiğini anlatan Lambaoğlu, söz ve müziğin yanı sıra prodüktörlüğünü de üstlendiği "Müzik İyileştirir" şarkısına dair şunları söyledi:

"Karantinada, artan zamanlarda yeni besteler yaptım. Tekrar gitar çalmaya başladım. Uzun bir süre ara vermiştim. Hayatta kalmaya çalıştım. Hepimiz için aslında kolay bir süreç olmadı. Daha önce deneyimlediğimiz bir süreç değildi. Haberleri izlediğim o kadar çok olumsuz şey üzerine gitarı elime aldım ve şarkı söylemenin bana ne kadar iyi geldiğini hatırladım. 'Müzik İyileştirir', böyle bir zamana denk geldi ve hayatta ne olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin, aslında umuda sarılabiliyor olmak, tünelin ucundaki ışığı görüyor olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu hatırladım."

Genç şarkıcı, herkesin mutlaka çocukluğundan itibaren ezberinde bir şarkı tuttuğuna işaret ederek, "Aslında bizler annemizin kucağında, onlardan dinlediğimiz ninnilerle şifalanarak, büyüdük. O yüzden müzik aslında bize hiç de uzak bir şey değil. Günde 5 defa ezan sesi duyuyoruz. Bunun da aslında bir şifa veren durumu var. O yüzden biz birçok topluma göre daha fazla müziğin içindeyiz. Genetik kodlarımızda müzik var ve müziğin ulaşılabilirliği çok kolay bir şey." dedi.



- "Dinleyicilerimle aynı duygularda buluşabildiğim için çok şanslıyım"

Mix ve mastering çalışmalarını Hakan Kurşun'un gerçekleştirdiği, dijital platformlarda yayınlanan "Müzik İyleştirir" şarkısının klibinin Bora Balar yönetmenliğinde çekildiğini aktaran Şenay Lambaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Klibin çekimi, sokağa çıkma yasağının olduğu bir güne denk geldi. Evde kendi kostümlerimi giyip, saçımı, makyajımı kendim yaptım. Evin bahçesinde, kedimle, köpeğimle bir klip ortaya çıkardık. Şarkıyı çok beğenenler oldu. Klip de, müzik de ev yapımı. Ev yapımı bir iş, bana göre daha çok samimiyet barındırıyor. İnsanların evlerinde kalırken, onlarla aynı duyguları paylaştığımı, onların yanında olduğumu ve onlar gibi hissettiğimi anlatmak için aslında bu şarkıyı ortaya çıkardık. Gelen tepkiler de bu anlamda çok olumlu oldu. Dinleyicilerimle aynı duygularda buluşabildiğim için çok şanslıyım."



Sanatçı Lambaoğlu, yeni projeler hayata geçireceğini ve koşullar elverdikçe konser vermeye devam edeceğini söyleyerek,

"En büyük hayalim, şarkılarımın insanların dilinde pelesenk olması, kalplerine dokunabilmek, şarkılarımla gülüp, şarkılarımla ağlayabiliyor olmaları, her geçen gün, kumbaraya para biriktirir gibi, insan biriktiriyor olmak, kalp kazanabilmek ve şarkı söylemek." diye konuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'dan korunmanın önemine de işaret eden Lambaoğlu, şöyle devam etti:

"Sosyal mesafemizi koruyalım. Gülümseyi eksik etmeyelim. İnsanlarla temasta olmak için aslında sarılmaktan ziyade daha fazla kelimeye ihtiyacımız olacak. Sevdiklerimize karşı hislerimizi göstermek için daha fazla kelime kullanalım ki, sarılamıyor olmanın oluşturduğu eksikliği hissetmeyelim."

Lambaoğlu'nun "Halim Ortada" adlı yeni şarkısının sözü ve müziği kendisine ait. Düzenlemelerini ve müziklerini Hakan Kurşun'un üstlendiği şarkının klip yönetmenliğini ise Erbay Aras yaptı.



