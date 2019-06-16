Bizim ev öğrenci evi gibi! Antalya’da alçı dekorasyon ustası Musa Hitay, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden 46 yaşında mezun oldu.

Antalya Antalya’da alçı dekorasyon ustası Musa Hitay, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden 46 yaşında mezun oldu. Akdeniz Üniversitesinden 2018-2019 akademik yılında mezun olan 11 bin öğrenci arasında dikkati çeken Hitay, statta düzenlenen törende diplomasını alıp mezuniyet heyecanı yaşadı. Musa Hitay, “Kartonpiyer işiyle uğraştığım için sanat tarihine merak sarıp üniversite okudum. 6 çocuğum var ve hepsi okuyor. Bizim ev öğrenci evi gibi” dedi.



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