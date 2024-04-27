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Ekonomi Bizim Batı hayranı laikçiler bir gol daha yedi! AB’den 3 Arap ülkesi hakkında flaş karar
Ekonomi

Bizim Batı hayranı laikçiler bir gol daha yedi! AB’den 3 Arap ülkesi hakkında flaş karar

Yeniakit Publisher
2024-04-27 11:31:00 -
Bizim Batı hayranı laikçiler bir gol daha yedi! AB’den 3 Arap ülkesi hakkında flaş karar

Müslüman Arap ülkelerini durmadan hedef alan ırkçı sekülerler, 150 yıldır hayranlık duydukları Batı’dan büyük tokat yedi. Avrupa Birliği; Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn’e vize kolaylığı getirdi.

Türkiye’deki Batı hayranlarının ağzı bir karış açık kaldı. Özellikle Avrupa’ya olan aşklarını kendi ülkelerine bile tercih eden sözde milliyetçi, özde kimliksiz seküler kesim, hiç beklemedikleri yerden sağlam gol yedi. Türkiye'den yapılan vize başvurularında sürekli sorun çıkaran AB, Körfez ülkelerinden yatırım çekmek dikkat çeken bir uygulamaya imza attı.

Avrupa Komisyonu, Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn'e vize kurallarını yumuşatma kararı aldı.

Üç ülke vatandaşlarının AB ülkelerine daha kolay girmesini sağlayacak yeni kurallar kapsamında, ilk defa Şengen'e başvuranlar dahil başvurusu kabul edilenlere 5 yıl süreyle çoklu giriş hakkı tanınabilecek.

AB'nin Suudi Arabistan'daki Büyükelçisi Christophe Farnaud, yeni uygulamanın AB ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

Vize sürelerinin uzadığını kaydeden Farnaud, vize rejimindeki değişikliğin stratejik ilişkilerin göstergesi olduğunu belirtti.
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Karar, AB'nin Körfez Arap ülkelerinden daha fazla yatırım alma politikasının bir parçası olarak görülüyor.

Öte yandan Körfez İşbirliği Konseyi'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Katar gibi diğer üyelerine AB tarafından farklı bir vize rejimi uygulanıyor.

BAE vatandaşlarının ise Şengen bölgesine seyahat etmek için vize alma gerekliliği bulunmuyor.

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