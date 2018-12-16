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‘Bizi yıldıramazlar evi yeniden yapacağım’

Terör devleti İsrail askerleri tarafından evi yıkılan Latife Ebu Hamid, olayın ardından yaptığı açıklamada “İrademizi kıramayacaklar, binayı yeniden yapacağız” dedi.

16 Aralık 2018 Pazar 11:34
‘Bizi yıldıramazlar evi yeniden yapacağım’

İşgal altındaki Batı Yaka’da bulunan Emari Filistin Mülteci Kampı’nda, oğullarından biri şehit olan ve 5’i ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış Filistinli kadın Latife Ebu Hamid’in evi terör devleti İsrail askerleri tarafından yerleştirilen patlayıcılarla yıkıldı. Yıkıma engel olmak amacıyla evin çevresinde çadırlar kurarak nöbet tutan Emari, Filistin Mülteci kampı sakinleriyle buldozerler eşliğinde yıkıma gelen İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri aktivistleri dağıtmak için gerçek ve plastik mermi ile gaz bombası kullandı. İsrail askerlerinin saldırıları sonucu çıkan olayda 14 Filistinli yaralandı.

Yıkıma direnen 150 Filistinliyi statta alıkoydu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Yaka’da yıkım için buldozerlerle abluka altına aldığı Filistinli Ebu Hamid ailesinin evinde nöbet tutan aktivistlere müdahale ettikten sonra yaklaşık 150 Filistinliyi bir statta alıkoyduğu ifade edildi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da kızılay ekiplerinin, statta tutulanlar arasında doğumu yaklaşan hamile bir kadın ve soğuktan etkilenen iki çocuğu hastaneye sevk ettiği kaydedildi.

Ayrıca ekiplerin, statta alıkonulan Filistinlilere battaniye dağıttığı bilgisi verildi.

“İrademizi kıramayacaklar”

Latife Ebu Hamid’in 4 katlı evine patlayıcılar yerleştiren İsrail askerleri daha sonra dinamitleri ateşleyerek evin kolonları ile birlikte iç duvarlarını tamamen yıktı. Evinin yıkılmasının ardından açıklama yapan Latife Ebu Hamid, “İrademizi kıramayacaklar, binayı yeniden yapacağız” dedi. İsrail Yüksek Mahkemesi, Emari Kampı’na baskın düzenleyen İsrail askerlerinden birini öldürmekle suçladığı İslam Ebu Hamid’in evinin yıkılmasına karar vermişti. Dört katlı evde Ebu Hamid’in annesi Latife Ebu Hamid kalıyor. Bir oğlu 1994 yılında İsrail askerlerince şehit edilen Latife Ebu Hamid’in 5 oğlu ise ömür boyu hapis cezasıyla İsrail’deki cezaevlerinde tutuluyor. 

Filistinli şehit çocuk toprağa verildi

İşgal altındaki Batı Yaka’nın Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Celezon Filistin Mülteci Kampı yakınlarındaki gösteride İsrail askerleri tarafından şehit edilen Muhammed Nahla’nın (16) cenazesi defnedildi. Cenaze töreninde Filistin bayrakları ve Hamas’a ait flamalar taşındı. Cenaze yürüyüşünde İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:34
  1. Batı Yaka
  2. Emari Filistin Mülteci Kampı
  3. Latife Ebu Hamid
  4. Filistin Mülteci kampı
  5. plastik mermi
  6. gaz bombası
  7. İsrail askerleri
  8. Filistin Kızılayı
  9. İsrail Yüksek Mahkemesi
  10. Ramallah
  11. Celezon Filistin Mülteci Kampı
  12. Hamas

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 20 dk önce
    Allah Sizi, Kahretsin İsrail. Bunların Yok Olma Zamanı Gelmedi mi?
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