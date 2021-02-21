'Bizi tehdit etti' dedi! Erol Bulut'tan sert tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçen hafta Karagümrük maçında Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyonda Güntekin Onay'ın pozisyonla ilgili imada bulunduğunu öne sürdü.

Bulut'un maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Maçla ilgili yorum yapmak isterdim ama farklı bir yerden gireceğim. Fenerbahçe olarak biz adımımızı attık ama yayıncı kuruluştan bize adım atılmadığını gördük."

"Geçen hafta Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyonla ilgili sunucu arkadaştan neyi anlatmak istediğini açıklamasını istiyoruz. Yayıncı kuruluşun üst yetkilisi bizi tehdit etti. Herkes bilsin ki kimse Fenerbahçe'yi tehdit edemez."

"Fenerbahçe tehditlere en ağır şekilde karşılık verir. Türk futbolunu bir yere getirmeye çalışıyoruz. Onların başlangıç yapması gerekirken, futbolu nereye getirdiklerini düşünsünler."

Güntekin Onay ise Erol Bulut'un açıklamaları sonrası sadece pozisyonu yorumladıklarını Kemal Ademi yerine pozisyonu kim kaçırsa aynı yorumu yapacaklarını belirtti.