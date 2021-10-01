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Siyaset "Bizi sattınız" diyen kadına Muharrem İnce'den olay cevap
Siyaset

"Bizi sattınız" diyen kadına Muharrem İnce'den olay cevap

Aydın’ın Didim ilçesinde esnafı ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir kadının tepkisiyle karşılaştı. "Size hakkımı helal etmiyorum; bizi sattınız" diyen kadına cevap veren Muharrem İnce, "Beni satan CHP" diyerek eski partisini suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 19:50:00 - 2021-10-01 19:50:28

Aydın ve ilçelerini ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Didim’deki esnaf gezisinde tepkiyle karşılaştı. İnce’ye seslenen ve adı öğrenilemeyen kadının, "Muharrem Bey ben size hakkımı helal etmiyorum" demesinin ardından İnce "Neden?" diye sordu.

Sorunun ardından konuşmasına devam eden kadın, "Ben geçen seçimlerde kapı kapı dolaştım. Oy istedim sizin için, ama siz ne dediniz. Kaç bin arkamda dediniz" ifadesini kullandı.

İnce "Dinleyecekseniz anlatayım” derken, kadın "Bana o gün anlatacaktınız. O gün çıkıp açıklama yapacaktınız. Siz bizi sattınız" sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

"Beni satan CHP"

Kadının "sattınız" sözüne ise Muharrem İnce, "Beni satan CHP, 12 bin sandığa gözlemci koymadı. Belgesini göndereyim mi size" şeklinde cevap verdi.

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