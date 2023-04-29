‘Bize öyle dediler’ Karamollaoğlu'ndan bomba 'üst akıl' itirafı!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kayseri mitinginde konuştu. Karamollaoğlu isim vermeden Kılıçdaroğlu için birilerinden akıl aldıklarını itiraf etti.
Millet İttifakı üyelerinden "muhafazakar" Temel Karamollaoğlu, Kur'an kurslarına Anayasa'tya aykırı diyenlerin ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nu öve öve bitiremedi.
"Ahlaki ve manevi değerlere sahip çıkma vazifesini en iyi sayın Kılıçdaroğlu yerine getirecektir." diyen Karamollaoğlu, açıklamalarıyla tepki çekti.