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Siyaset

“Bize hiç faydası olmayan TMMOB’a para ödemek istemiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meslek odalarının seçim sisteminin değiştirilmesi açıklamasına tam destek veren Orman Mühendisleri Odası (ORMUH), “Meslektaşlarıma ve bana hiçbir faydası olmayan bir yapıya neden bağlı olayım ki? TMMOB'un paramızı kullanmaktan başka, dinimize, vatan birliğimize saldırmaktan başka bir düşüncesi yok.” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:37:00 - 2020-06-01 12:38:31
“Bize hiç faydası olmayan TMMOB’a para ödemek istemiyoruz”

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

24 meslek kuruluşu arasında, yerli ve milli olan, dini değerlere önem veren tek meslek kuruluşu Orman Mühendisleri Odası (ORMUH), Recep Tayyip Erdoğan’ın meslek odalarının seçim sisteminin değiştirilmesi açıklamasına tam destek verdi. Akit’e konuşan ORMUH Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, “Marjinal yapılar buralarda hegemonya kurmuş ve yıllardır tabanının fikrinin yansımasını engelliyor. Meslektaşlarıma ve bana hiçbir faydası olmayan bir yapıya neden bağlı olayım ki? TMMOB'un paramızı kullanmaktan başka, dinimize, vatan birliğimize saldırmaktan başka bir düşüncesi yok. Şu anki seçim sistemi; 100 tane oy kullanılıyorsa, 51 oyu alan tüm delegasyonu alıyor. Yani 49 kişinin görüşü, düşüncesi önem arz etmiyor. 24 meslek örgütünün 23'ünde antidemokratik seçim sistemi var” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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