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"Bize destek verin, F-35'in aynını sanayide yapalım"

Antalyalı esnafın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği mesajı sosyal medyayı salladı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:58
"Bize destek verin, F-35'in aynını sanayide yapalım"

Antalya Eski Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi Rasim Küçük, "Sayın Cumhurbaşkanım bana destek verin, size F-35 uçaklarının aynını esnaf arkadaşlarla sanayide yapalım. Yeter ki elimizde örneği olsun" önerisinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici durdurulmasını öngören tasarıyı imzalamasının ardından, Antalya Eski Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Rasim Küçük, hem Twitter hem de Facebook hesaplarından çağrıda bulundu. Rasim Küçük, yaptığı paylaşımda F-35'in örneğinin ellerinde olması halinde sanayi esnafıyla birlikte aynısını yapabileceklerini kaydetti. Küçük, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, bu çağrımı şov olsun diye yapmıyorum. Sanayide çekirdekten yetişmiş bir sanatkâr olarak belki uçak mühendisi değilim, ancak başlangıçta acemilik çeksek de yapılacak işin örneği elimizin altında olduktan sonra bir uçak mühendisinin yaptığı uçağın aynını yapmaya muktediriz. Hatta yapılan uçağı daha da geliştirerek mükemmel bir sanat eseri ortaya koyabiliriz. Gelin esnafınıza sanatkârınıza güvenin, bize destek verin."

"Türkiye bunu tek başına gerçekleştirebilecek teknolojik know-how'a sahip değildir. Bunun için milyarlarca dolar gerekir, ayrıca böyle bir teknolojiyi geliştirmek de çok uzun zaman alır.' Türkiye'nin kendilerine bağımlı kalmasını isteyen tüm güçlere karşı Türk milletinin istedikten sonra neleri başaracağını bir kez daha ispatlayalım. Elin Amerikalısı, elin İsraillisi, elin Rus'u yapar da Türkiye yapamaz mı? Bal gibi de yapar."

Rasim Küçük'ün bu paylaşımı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Küçük'ün önerisine karşılık veren sosyal medya kullanıcıları, 'Bari F-36 olsun', 'Amortisörleri kestirip çelik jant taktın mı of', 'Tüplü olsun tüplü, benzin kaç lira', 'F 35 SLX' gibi yorumlar yaptı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 15:58
  1. Rasim Küçük
  2. Antalya
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. F-35
  5. Antalya Eski Sanayi Sitesi

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