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Dünya Bizdeki Laikçi kafalara kapak olsun!
Dünya

Bizdeki Laikçi kafalara kapak olsun!

Ülkemizde özellikle Ramazan aylarında sporcuların oruçları ve ibadetleri üzerinden bir kaşık suda fırtınalar kopartarak kirli bir çarpıtmaya giden zevata bu haber kapak niteliğinde... ABD'de Yüksek Mahkeme, galibiyetin ardından sahada oyuncularla ayin yaptığı için işten çıkarılan eski lise futbol takımı antrenörünü haklı buldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 17:49:00 - 2022-06-27 17:50:41
Bizdeki Laikçi kafalara kapak olsun!

 

ABD'de Yüksek Mahkeme, maç zaferlerinin ardından sahada oyuncularla ayin yaptığı için işten çıkarılan eski lise futbol takımı antrenörünü haklı buldu.

Yüksek Mahkeme, Washington eyaletindeki bir lisede görev yapan ve kazanılan maçların ardından sahada oyuncularla ayin yaptığı gerekçesiyle işten atılan futbol antrenörü Joe Kennedy hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, 3 "hayır" oyuna karşılık 6 "evet" oyu ile Kennedy'i haklı buldu.

Mahkemedeki 6 muhafazakar yargıcın hepsinin "evet", 3 liberal yargıcın hepsinin ise "hayır" oyu kullanması dikkati çekti.

Antrenör Kennedy, kamudaki görevini dini inançlarını yaymak için kullandığı gerekçesiyle işten atılmıştı.

Mahkeme ise Kennedy'nin bu eylemini, anayasadaki "ifade ve dini özgürlük" çerçevesinde yaptığına ve bu eylemin kilise ile devlet ayrımına aykırı olmadığına hükmetti.

 

 

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