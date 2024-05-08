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Dünya Bizdeki ırkçılardan daha karakterli: Yunanistan ana muhalefet liderinden Filistin'e destek!
Dünya

Bizdeki ırkçılardan daha karakterli: Yunanistan ana muhalefet liderinden Filistin'e destek!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 15:40:00 -
Bizdeki ırkçılardan daha karakterli: Yunanistan ana muhalefet liderinden Filistin'e destek!

Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Stefanos Kaselakis, İsrail ordusunun Gazze'nin Refah bölgesine başlattığı kara saldırısının uluslararası insancıl hukukun bariz ihlali anlamına geldiğini belirterek, Refah'taki sivillere destek mesajı verdi.

Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Stefanos Kaselakis, İsrail ordusunun Gazze'nin Refah bölgesine başlattığı kara saldırısının uluslararası insancıl hukukun bariz ihlali anlamına geldiğini belirterek, Refah'taki sivillere destek mesajı verdi.

Kaselakis, sosyal paylaşım platformu X'te yaptığı açıklamada, "İsrail'in Refah Sınır Kapısı'na yönelik saldırısı ve akabindeki işgali, uluslararası insancıl hukukun bariz ihlalidir ve ancak daha fazla sivilin ölümüne yol açar." ifadesini kullandı.

Kalıcı bir ateşkes sağlanabilmesi, insani yardımın sınırsızca devam edebilmesi ve tüm esirlerin iadesinin garanti edilebilmesi için uluslararası toplumun müdahale etmesi gerektiğini belirten Kaselakis, Avrupa Birliği'nin de net bir tutum izlemesi gerektiğini kaydetti.

Kaselakis, paylaşımında, "Refah'ta korku ve çaresizlik içinde yaşayan binlerce siville dayanışma içerisindeyim." ifadesine yer verdi.
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