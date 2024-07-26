Bizdeki faşistler Suriyelileri Almanya’daki faşistler de Türkleri bıçaklıyor

Olay, Münih’in en işlek caddelerinden biri olan Pasing’te yaşandı. Öğle saatlerinde yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan Ali Berat Küçük omzundan bıçaklandı. Hızını alamayan saldırgan yolda yürüyen diğer bir Arap kökenli vatandaşı göğsünden bıçakladı.

Olayın ardından polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı ilk araştırmaya göre olayda ırkçılık motivasyonuna dair işaretler olduğu belirtildi. Şüpheli saldırganın sorgusunda İslam karşıtı ifadeler kullandığı belirtildi. Polisin açıklamasına göre, 40 yaşındaki adamın psikolojik olarak hasta olabileceği belirtildi.

Saldırıya uğrayan 25 yaşındaki Ali Berat Küçük olayı şöyle anlattı; “Münih’in kalabalık meydanlarından olan Pasing’te öğle vakti saat 15.00’te arkadaşımla yürüyordum. Karşımda bir tane şahıs vardı. Yürüyüş tempom daha hızlı olduğu için sağ tarafından geçtim. Aramızda ne bir söz ne de bir el teması gerçekleşmedi. Bir anda saldırgan haince sırtıma bıçak sapladı. Bıçak 8 cm sırtıma girdi. Ne oluyor diye arkama döndüm hemen bir tane daha bıçak yedim ön omuzuma. Orada da 4 cm derinlikte bir yara oluştu. Şok olduğum için arkadaşım yakamdan tutup beni arkaya çekti. O şahıs caddede devam yürüdü. Önüne çıkan diğer yabancı birini bu sefer bıçakla sırtından yaraladı. Daha sonra bir köşede durup bekledi” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ALMAN BAKAN

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, geçtiğimiz günlerde iç istihbarat servisi tarafından "aşırı sağcı" olarak sınıflandırıldığını söylediği "Compact" dergisini yasakladı. Ancak İçişleri Bakanı Faeser'in aşırı sağcı olarak nitelediği derginin Genel Yayın Yönetmeni Elsässer, Nazi Yeraltı Örgütü (NSU) davasinda Batılı gizli servislerin işin içinde olduğuna dair yazılar kaleme almıştı. Avrupa uyarlığının geldiği bu iki yüzlü duruma tek örnek Elsässer'in dergisinin 'aşırı sağcı' olarak nitelenmesi de değil.

Derginin kapatılmasının nedenlerinden biri derginin Rus yanlısı olarak etiketlenmesi ve Rusya'dan finanse edildiği iddiası. Almanya, Rusya'yı dış destekli basın-yayın organlarına karşı aldığı önlemler nedeniye anti-demokratik, otoriter rejim olarak sınıflandırıyor.

Öte yandan, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye’nin Avusturya’yı 2-1 yendiği maçta Merih Demiral’ın gol sevincinde bozkurt işareti yapmasına ilişkin "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin stadyumlarımızda yeri yok" demişti

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası’nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.