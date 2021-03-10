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Dünya Bizdeki Batı severler dikkat! Rusya'dan bomba Twitter kararı
Dünya

Bizdeki Batı severler dikkat! Rusya'dan bomba Twitter kararı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Twitter'ın hızını 10 Mart itibariyle yavaşlatacağını duyururken ilerleyen günlerde tamamen yasaklanabileceği de vurgulandı. Bu uygulamaya Rus halkının ses çıkarmadığı görülürken, Türkiye'de yapılan bazı sosyal medya kısıtlamalarında, Batı severlerin hemen algıya başlaması akıllara geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 11:52:00 -
Bizdeki Batı severler dikkat! Rusya'dan bomba Twitter kararı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya uygulaması Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılacağını duyurdu.

Tamamen de kapatılabilir

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, 2017’den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için Twitter’a 28 bin talep gönderildiği ancak söz konusu içeriklerden 3 binden fazlasının kaldırılmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Rus vatandaşlarını korumak ve yasalara uymaya zorlamak için Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılmasına karar verildi.” denildi. Açıklamada, Twitter’ın yasaları ihlale devam etmesi halinde Rusya’da erişime kapatılabileceği belirtildi.

Türkiye'de olunca Batı severler ayağa kalkıyor

Rusya'da yapılan bu uygulamaya Rus halkının büyük destek verdiği görülürken, geçmişte Türkiye'de yaşanan bazı sosyal medya kısıtlamaları durumunda ülkemizdeki Batı severlerin hemen algıya başlaması bu durumla birlikte tekrar akıllara geldi. Türkiye'de sosyal medyaya yönelik uygulanan en ufak kısıtlamalarda bile meydana çıkanlar, sözde örnek verdikleri 'Özgürlükçü' ülkelerin uygulamalarını hafızalarına kazıması gerekir.

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