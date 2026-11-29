Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Bilişim Vadisi'nin Şeker Han Yazılım Okulu ve Girişim Ofisi, Fatih Sirkeci'deki tarihi Şeker Han'da düzenlenen törenle açıldı. Yapının alt katında Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunuyor; bu kalıntıların ilerleyen dönemde öğrencilerin ve ziyaretçilerin ziyaretine açılacağı belirtildi.

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknoloji çağında bağımsızlığımızı, bayrağımızın dalgalandığı topraklar üzerindeki egemenliğimiz kadar dijital vatanımız üzerindeki hakimiyetimizle de birlikte düşünmeliyiz. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı nasıl kader olmaktan çıkardıysak, dijital vatanımızı da kendi gençlerimizin yazdığı kodlarla kararlı adımlarla hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program öncesinde Bakan Kacır ve beraberindeki protokol üyeleri, tarihi eserlerin bulunduğu alt katta incelemelerde bulundu.

Asırlık ticaret hanı yazılım okuluna dönüştü

Kacır'ın aktardığına göre Şeker Han, tam 1 asır önce Büyük Postane'nin hemen arkasında ticaret hanı olarak inşa edildi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında tüccarlara kapılarını açan yapı, ilerleyen yıllarda Türkiye Şeker Fabrikaları'nın İstanbul bürosuna ev sahipliği yaptı.

Bilişim Vadisi Ekol 42 Yazılım Okulu, Vadi İstanbul'da başladığı eğitim yolculuğunu artık Sirkeci'de sürdürüyor; teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapacak GO Girişim Ofislerinden biri de burada hayata geçiyor. Kacır taşınmanın gerekçesini, her yıl artan ilgiye cevap vermek, gençlere daha geniş imkânlar ve şehrin her köşesinden kolayca ulaşılabilecek bir öğrenme ortamı sunmak olarak anlattı.

16 yaşını dolduran herkes başvurabiliyor

Eğitim, 42 İstanbul ve 42 Kocaeli Yazılım Okullarında ücretsiz veriliyor; 16 yaşını doldurmuş herkese önceden yazılım deneyimi aranmaksızın başvuru imkânı tanınıyor. Kacır'ın "dünyanın en saygın yazılım okulu ağlarından" diye nitelediği 42 Network'ün parçası olan okullarda gençler, dünyanın dört bir yanındaki akranlarıyla eş müfredatı takip ediyor.

İki aşamalı eğitim modelinin temel müfredatında öğrenciler bir problemi adım adım çözümleyip algoritmaya dökmeyi, yazdıkları kodu sınamayı ve teknik tercihlerini gerekçeleriyle açıklamayı öğreniyor; ekip halinde bir işi tasarımdan teslime kadar yürütüyor. İleri safhada ise yapay zekadan siber güvenliğe, web teknolojilerinden oyun geliştirmeye kadar ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşıyor, zorunlu iş deneyimi kapsamında profesyonel ekiplerde görev alıyorlar. Kacır, "Kısacası 42 okullarında öğrenmek ile üretmek arasında mesafe bulunmuyor. Yapay zeka çağında bu öğrenme daha da kıymetli" dedi.

103 bin başvurudan 222 mezun

Kacır'ın verdiği rakamlara göre 42 İstanbul ve 42 Kocaeli Yazılım Okullarına bugüne kadar 103 bin 661 başvuru yapıldı. Havuz Eğitimine katılan 10 bin 200 aday arasından 2 bin 578 genç ana eğitime kabul edildi; 431 öğrenci temel müfredatı tamamladı. Bu gençlerin 222'si mezun olurken 209'u yapay zeka, veri bilimi ve siber güvenlik gibi alanlarda uzmanlaşmak üzere ileri müfredata devam ediyor.

Öğrenciler ve mezunlar, okullarda edindikleri teknik birikim ve proje tecrübesiyle finans teknolojilerinden e-ticarete, sağlık teknolojilerinden oyun sektörüne kadar pek çok alanda yazılım geliştiren ekiplerde görev üstleniyor.

Çip tasarımı ve otonom sürüş için 20 Aralık çağrısı

Kacır, 42 İstanbul'un öğrencilerine sunduğu imkânların yalnızca Şeker Han'daki eğitimle sınırlı olmadığını söyledi. Atatürk Havalimanı'nın terminal binalarını Terminal İstanbul markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezlerinden birine dönüştürmek için harekete geçtiklerini, ilk etabın hizmete alındığını ve Terminal İstanbul'un tüm işlevleriyle faaliyete geçirilmesinin hedeflendiğini aktardı. Teknoloji üretme heyecanını toplumun bütün kesimlerine yaymak için 2018'den bu yana TEKNOFEST'lerin düzenlendiğini de hatırlattı.

Bakan Kacır konuşmasını, Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yürütülen Milli Teknoloji Uzmanlık Programlarına çağrıyla tamamladı: "Çip tasarımı veya otonom sürüş teknolojileri alanında uzmanlaşmak isteyen gençlerimizi 20 Aralık'a kadar bu programlara başvurmaya davet ediyorum."