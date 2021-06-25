Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi!

Mersin'in Yenişehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarını yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Konu ile ilgili Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Jandarma ekiplerince şüpheli şahsı yakalamak ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzemeleri ele geçirmek maksadıyla icra edilen operasyon sonucunda; şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise Roma ve Bizans dönemine ait 3 adet bronz heykelcik, bir adet bronz kolye ucu, bir adet bronz yüzük, 54 adet bronz sikke ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır." denildi.