Bizans artıklarının ikiyüzlülüğü

İspanya, Macaristan, Sırbistan ve Yunanistan’daki tarihi camiler, asli hüviyetinden koparılarak amacı dışında kullanılıyor. Tarihe tanıklık eden eserler; kilise, otopark, sinema ve hatta kümese çevrilmiş!

Ayasofya için ‘kültürel miras’ diyenler, kiliseye çevrilen camilere sessiz!

Ayasofya Cami’nin aslına çevrilerek cami olarak hizmet vermesini ‘İnsanlığın ortak değeri’ sözleriyle sabote edenler, Batı dünyasının talan ettiği tarihi nitelikteki camilerimizi ısrarla ıskalamakta beis görmüyor. Ayasofya’nın müze vasfının kaldırılarak, cami olarak kullanılmasına karşı çıkan dış güçler ve yerli iş birlikçileri; İspanya, Yunanistan, Sırbistan ve Macaristan’da talan edilen camilerimiz karşısında üç maymunu oynuyor.

Camiler katedral oldu

Müslümanların hicran dolu bir özlemle beklediği Ayasofya’daki büyük gün yaklaşırken, Ayasofya’nın yeniden cami olmasını hazmedemeyenlerin dillendirdiği ‘Kültürel Miras’ sözü malum zihniyetin kirli yüzünü de gözler önüne seriyor.

Batı’nın hiçbir etik değer taşımadan yok ettiği camilerimizi görmezden gelen jakoben yobazlar, Ayasofya’nın asli hüviyetine çevrilmesine hiçbir sağlam dayanağı olmayan gerekçelerle karşı çıkıyor. Sanat tarihi ve mimari açıdan harikulade bir derinliğe ve enginliğe sahip olan nice camimiz, kendini medeni olarak lanse eden Batı tarafından bağlamından kopartıldı. İnsanlığın inşa ettiği en büyük ve göz alıcı yapıtları arasında gösterilen İspanya’daki Kurtuba Camii, hazımsız haçlılar tarafından Cordoba Katedrali’ne çevrildi.

Eserleri yok ettiler

Yüzlerce yıl Balkanlara adalet ve merhamet götüren Osmanlı’nın ince bir işçilikle yaptığı camilerimiz de Hristiyan devletler tarafından yerle bir edildi. Osmanlı döneminde Sırbistan’a yapılmış 240 Osmanlı camisinin 239’u ya yıkıldı ya da amacı dışında kullanılmaya başlandı. Macaristan’ı başkenti Budapeşte’deki tarihi Toygun Paşa ve Mustafa Paşa camileri hiçbir estetik kaygı ve etik değer gözetilmeden kiliseye çevrildi. Yine Sırbistan’da bulunan ve ‘Türk-İslam’ mimarisini önde gelen eserleri arasında gösterilen Türk Evi, Sırbistan Müzesi’ne çevrildi.

Yunan’dan katliam

Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasına en büyük tepkiyi gösteren Yunanistan ise tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kültür katliamına imza attı. Osmanlı döneminde yapılmış eserlerin birçoğunu adeta intikam alırcasına yok etti. Ayakta kalan camileri ise farklı amaçlar için kullanmaya başladı. Selanik’teki Hamza Bey Camii’ni, yıllar boyunca erotik filmlerin gösterildiği sinema olarak kullandı. Yunanistan’daki, Üç Şehitler Camii ahır, Finike Cami kümes, Alaca İmaret Cami müze, Vuleftiko Cami sinema, Yeni Cami ise otopark olarak kullanılıyor.

Kiliseye çevrilen camilerimiz

l İspanya’da Kurtuba Camii, ‘Cordoba Katedrali’ne çevirdi.

l Macaristan’da bulunan Aziz Matthias Kilisesi camiden çevrildi.

l Sırbistan’daki son ‘Türk evi’ ‘Sırp Müzesi’ni dönüştürüldü.

l Selanik’teki Hamza Bey Cami sinema olarak kullanıldı. Yunanistan’daki, Üç Şehitler Camii ahır, Finike Camii kümes, Alaca İmaret Camii müze, Vuleftiko Camii sinema, Yeni Camii ise otopark olarak kullanılıyor.