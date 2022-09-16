Biz Yunan ordusunu denize dökmemiş miydik? Yunanistan, İsmet İnönü’ye neden “Yunanistan Krallığı Kurtarıcı Nişanı” verdi?

Yeni Akit Ankara

Türkiye’nin İkinci Cumhurbaşkanı ve CHP’nin eski Genel Başkanı İsmet İnönü’nün adına kurulan İnönü Vakfı’nın resmi internet sitesini ziyaret eden vatandaşlar, askerlik hayatı, Başvekil, Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde çeşitli ülkelerin verdiği madalya ve nişanları görebiliyorlar.

Bu işte bir terslik var!

İsmet İnönü’nün pek çok ülkeden aldığı madalya ve nişanların yanında, Yunanistan’dan kendisine verilen “Yunanistan Krallığı Kurtarıcı Nişanı” siteyi gezenleri şaşkınlığa uğratıyor. Tarih kitaplarında, Kurtuluş Savaşı sürecindeki Birinci ve İkinci İnönü Savaşları’nın kumandanı olarak sunulan ve bu nedenle soyadını İnönü olarak seçen İsmet İnönü’nün, büyük zararlar verdiği, defalarca savaş meydanlarında yendiği belirtilen Yunanistan’ın en büyük nişanı olan “Yunanistan Krallığı Kurtarıcı Nişanı” alması, vatandaşların aklını kurcalıyor. Vatandaşlar, “Biz Yunan ordusunu denize dökmemiş miydik? Yunanistan, kendisini savaş meydanlarında defalarca yenilgiye uğratan bir ülkenin önemli bir komutanına neden ‘Yunanistan Krallığı Kurtarıcı Nişanı’ verir? Bu işte bir terslik var” yorumlarını yapıyorlar.