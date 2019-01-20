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'Biz yemedik, yedirmeyeceğiz inşallah' diyen Karamollaoğlu: Ağlayacak halimiz yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, doğrulardan yana ve gerçekçi olduklarını belirterek, "Elhamdülillah bizim alnımız açık. Biz yemedik, iktidara geldiğimizde de yedirmeyeceğiz inşallah." dedi. "Takdir neyse ona da razı oluruz" diyen Karamollaoğlu, "Biz çalışma metodumuzu nasıl değiştirip geliştireceğiz ki vatandaşı ikna edelim diye yol arayacağız. Bunun başka yolu yok. İnsanlar zorla yola gelmiyorlar. " ifadesini kullandı.

20 Ocak 2019 Pazar 20:09
'Biz yemedik, yedirmeyeceğiz inşallah' diyen Karamollaoğlu: Ağlayacak halimiz yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Denizli İl Başkanlığı tarafından Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen il divan toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin problemlerini doğru teşhis eden ve çözüm yollarını arayan partinin Saadet Partisi olduğunu ileri sürdü.

Problemlerin nasıl çözüleceğinin belli olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Biz bunları açık şekilde ortaya koyuyoruz. Geçmişte kısa dönemlerde bir iktidar ortağı olarak ne zaman iş başına gelsek ülke problemlerinin nasıl çözüleceğini bütün millete göstermiş bir zihniyetin ve anlayışın temsilcileriyiz." diye konuştu.

'Biz yemedik, iktidara geldiğimizde de yedirmeyeceğiz inşallah'

"Millet için biz her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Biz doğrulardan yanayız ve gerçekçiyiz." ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Elhamdülillah bizim alnımız açık. Biz yemedik, iktidara geldiğimizde de yedirmeyeceğiz inşallah. 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' anlayışı bizim her zaman prensibimiz oldu. Çare arayacağız. Her yola başvuracağız insanlara ulaşabilmek için. Çalışan hanım kardeşlerimize ulaşmak en önemli adımlardan bir tanesi olacak."

'Herkese ulaşıp her eli sıkacağız'

"Takdir neyse ona da razı oluruz" diyen Karamollaoğlu, "Beklediğimiz neticeler çıkmadığı takdirde oturup ağlayacak halimiz yok. Biz çalışma metodumuzu nasıl değiştirip geliştireceğiz ki vatandaşı ikna edelim diye yol arayacağız. Bunun başka yolu yok. İnsanlar zorla yola gelmiyorlar. Herkese ulaşıp her eli sıkacağız ve gönlünü alacağız."

Karamollaoğlu, daha sonra, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partisinden aday olacak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

 

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 20:09
  1. Denizli
  2. Temel Karamollaoğlu

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  • asiyeimparatorasiyeimparator14 dk önce
    iktidarmı siz önce muhalefet olun %o.8 ile iktidaramı geleceksiniz islam düşmanı güruh aç tavuklar rahmetli erbakan hoca ya ihanet ediyorsunuz neyseki oglu fatih erbakan . sizin ne MAL oldugunuzu anladıda yeni parti kurdu.....
  • Mesut SarpMesut Sarp15 dk önce
    Temel Reiz 'Biz yemedik, iktidara geldiğimizde de yedirmeyeceğiz inşallah' lafınla bu fakirin gönlünü hoş ettin. Böyle bir lafa uzunca bir zamandır hasret kaldık. Allah senden razı olsun, Ya Allah Bismillah, yolunuz acık ola.
  • VatandaşVatandaş18 dk önce
    Sen öyle bir şey yaptı ki CHP yi ihya ettin müslüman Lara hainlik yaptın
  • Recep GülerRecep Güler24 dk önce
    BU MOLOZTAŞ'A DİYİNKİ-HOCAMIZA HER TÜRLÜ KÜFRÜ YAPAN-2 MİLYON PARTİNİN PARASI ÇALINMIŞ,,DİYE İ,FTİRA ATIP-HASTA HASTA EV HAPSİNE FETÖCÜ KAFİRLERLE-PKK CILARLA BERABER İŞ ÇEVİREN CHP İLE İŞİN NE-MOLOZZZZZ!!!İ.P İLE,FETÖNÜN ÇARKINA SU TAŞIYAN ZIRTOOOO!!!RESMİ FETÖ KRİPTOSU-FRANSIZ HAİNLER!!!

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