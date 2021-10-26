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Siyaset Biz yazdık sıra sende Tanal! CHP'nin yüzde kaçı Büyük Kulüp'e üye?
Siyaset

Biz yazdık sıra sende Tanal! CHP'nin yüzde kaçı Büyük Kulüp'e üye?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti'den ayrılmış birkaç önemsiz ismin Büyük Kulüp'e üye olduğunu yazarak, "masonik yapılanma" olarak tanınan kulübe mensubiyetini meşrulaştırmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 00:12:00 - 2021-10-26 18:50:18
Biz yazdık sıra sende Tanal! CHP'nin yüzde kaçı Büyük Kulüp'e üye?

 Yeniakit.com.tr 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, adı "masonik yapılanma" olarak sıkça anılan, kökü dışarıdaki, İngilizler tarafından kurulmuş “Büyük Kulüp"te oy kullanırken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. İlgili fotoğrafın haberleştirilerek gündeme getirilmesinden sonra Yeniakit.com.tr'yi hedef alan CHP'li Tanal, birkaç AK Partili ve MHP'li ismin de Büyük Kulüp'e üye olduğunu söyleyerek, mensubu olduğu kulübü meşrulaştırmaya çalıştı.

Twitter hesabından Akit'i hedef aldı!

Twitter hesabından Yeni Akit’i hedef alan CHP’li Mahmut Tanal, AK Partili ve MHP'li 50’ye yakın önemli ismin Büyük Kulüp'e üye olduğunu öne sürse de açıkladığı isimler bir elin parmağını aşmadı. Tanal, "Yine duvara tosladınız" diyerek yaptığı paylaşımında, "Büyük Kulüp’e üye 50’ye yakın Ak Parti'nin ve MHP’nin önemli isimlerini, milletvekillerini, kurucularını, yöneticilerini, eski bakanlarını, TBMM Başkanvekillerini de yazacak mısınız?" diye sorarken, CHP'li kaç ismin o kulübe üye olduğundan ise bahsedemedi.

'50 kişi var' dedi, üç kişi açıkladı

50'ye yakın dediği halde, sadece üç kişi açıklayabilen Mahmut Tanal, "Mesela Ak Parti kurucusu, eski Bakan Abdülkadir Aksu, Büyük Kulüp üyesidir. Sn. Aksu da bugün gelip oyunu kullandı. Yine Ak Parti eski İstanbul Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu da Kulüp üyesidir. Büyük Kulüp’ün yeni başkanı da Cengiz Kaptanoğlu’nun abisidir. Ayrıca MHP İstanbul Milletvekili,TBMM Başkanvekili Celal Adan da Büyük Kulüp'ün üyesi." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin dış kapısının dış mandallarından öte isim veremedi!

Mahmut Tanal'ın "Büyük Kulüp" üyeliğinin bügünkü Yeni Akit gazetesinde de haberleştirilmesinden sonra yine paylaşımda bulunan Tanal, '50'ye yakın AK Partili var' deyip üç isim verebildiği listeye bir de Sürayya Sadi Bilgiç ile Muammer Güler'i ekledi. CHP'li Tanal'ın verdiği isimler, bugün AK Parti dışında kalmış, partinin dış kapısının dış mandallarından öteye gitmeyen isimler olması ile dikkat çekti.

CHP'nin yüzde kaçı Büyük Kulüp'e üye?

Kamuoyu şimdi, "Bu isimleri de yazabilecek misiniz?" diye soran Mahmut Tanal'ın, Büyük Kulüp'e CHP'nin yüzde kaçının üye olduğunu açıklayıp, açıklayamayacağını merakla bekliyor.

Mahmut Tanal "Büyük Kulüp" başkanlık seçiminde oy kullanırken

139 yıllık gizem… Mahmut Tanal ‘kökü dışarıda’ kulübün üyesi çıktı!
139 yıllık gizem… Mahmut Tanal ‘kökü dışarıda’ kulübün üyesi çıktı!

Siyaset

139 yıllık gizem… Mahmut Tanal ‘kökü dışarıda’ kulübün üyesi çıktı!

Tanal da ‘Kulüp’çü çıktı
Tanal da ‘Kulüp’çü çıktı

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Tanal da ‘Kulüp’çü çıktı

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Yorumlar

Vatandas

Sn.Perinçek doğru söylüyor fakat ekonomik baskı ve yaptırımlar karşısında halk olarak dik durabilsek sn.Erdoğan gerekeni yapacak fakat içimizde halkı kendi cikarlari icin galeyana getirmeye çalışan siyasi sırtlanlar var kimse kurtuluş savaşında olduğu gibi kuru ekmek yiyelim fakat bu devleti boldurtmuyelim demiyor benim lüksüm kaybolmasın devlet ne olursa olsun diyen cenah yarın ırak gibi suriye gibi devletin kalmayınca neylersin ?
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kemalettin Tuğcu

mensubu olduğu kulübü meşrulaştırmaya çalıştı. demişsiniz. Bu kulüp meşru değilse nasıl isin veriliyor yer açıyorlar oylama yapıyorlar bakanlar bile bu illegal kulübe mi üye oluyor?
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