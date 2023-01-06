Biz seni ahlaksız bilirdik de bu kadarını tahmin etmemiştik! Şehit yakınına küfreden İP'li Lütfü Türkkan şehidimize de böyle hakaret etti

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Bingöl'deki esnaf ziyaretinde şehit bacısına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit yakınlarına hakaret ettiği yetmezmiş gibi şimdi de şehidimizin kemiklerini sızlattı.

Gelen tepkilerden sonra sözde bir özür videosu yayınlayan İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, dokunulmazlık dosyasının komisyon gündemine alınmasına ilişkin değerlendirmesinde daha da çirkinleşti.

İP'li Türkkan küfrettiği kişinin şehit yakını değil bir provokatör olduğunu söylediği açıklamasında, daha da ileri giderek şehidimize dil uzattı.

Lütfü Türkkan şu ifadeleri kullandı:

Kaldı ki şehit olduğu söylenen kişinin şehit olup olmadığı belli olmamakla birlikte, bu kişi üzerinden sanki şehit bir polis, ya da şehit bir asker algısı yürütülmektedir. Şehit olduğu söylenen kişinin belki de teröristlere yardım götürürken mayına basmış olabileceği de göz ardı edilmemelidir.

Çünkü bu kişinin resmi bir şehitlik kaydı bulunmamaktadır. Olayın öznesi şehit yakını değil, provokatör bir şahıstır.