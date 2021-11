"Biz sana tapıyoruz! Varsın, Teksin, Yaratansın!" (Haşa)

“Türk’ün dininin Kemalizm olduğuna iman eden” zevat, her 10 Kasım’da olduğu gibi, bu 10 Kasım’da da boş durmadı. Mustafa Kemal’in ölümünün 83. yıldönümünde eski gazetelerden bir derleme yapan t24, söz konusu derlemesiyle geçmişte Atatürk’ü “ilah” mertebesine yükseltme çabalarını tekrar akıllara getirdi.

Moiz Kohen ve Kemalizm dini!

Sosyal medyada, gerçek ismi Moiz Kohen olan Yahudi Munis Tekinalp'in “Kemalizm dini” için yazdığı “Yeni Amentü”de yer alan “Kahramanlığın örneği olan ve vatanın istiklâlini yoktan var eden Mustafa Kemal’e, onun cengâver ordusuna, yüce kanunlarına, mücahit analarına ve Türkiye için ahiret günü olmadığına iman ederim. İyilikle fenalığın insanlardan geldiğine, büyük milletimin medenî cihanda en büyük mevkii kazanacağına, hamaset dasitanlarıyla tarihi dolduran kudretli Türk ordusunun birliğine ve Gazi’nin Allahın en sevgili kulu olduğuna, kalbimin bütün hulûsiyle şehadet eylerim” cümleleriyle, ezanın “Atatürk ekber! Atatürk ekber!”, mevlidin ise “Mustafa-yı ba-Kemal’e essalat!” diye okunması yönündeki talepler hatırlatıldı.

Bilindiği gibi, Batıcı düşünce akımının önemli temsilcilerinden birisi olan Celal Nuri Bey de "amentü"sünde “İnandım, iman getirdim Halk Fırkası’na (CHP), Halk Fırkası’nın meb’uslarına, meb’usların yapacağı kanunlara, naşir-i efkarı olacak (fikrini yayacak) gazetelere, inanıp inanmayanlar için er-geç bir yevm-i sual (sual günü) geleceğine inandım" ifadelerine yer vermişti. 5 Ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan bir haberde ise “Atatürk yarım bir ilahtır; Türkler’in babasıdır" denilmişti.

İşte Mustafa Kemal'le ilgili oluşturulmak istenilen "Kemalizm dini"nin sempatizanlarının kaleme aldığı, şirk içerikli o şiir/cümlelerden bazıları:

"Kâbe Arab’ın olsun/ Çankaya bize yeter"

Burada erdi Mûsâ/ Burada uçtu İsa,

Bülbül burada varsa, Hürriyet için öter…

Ne örümcek, ne yosun/ Ne mûcize, ne füsun,

Kâbe Arab’ın olsun/ Çankaya bize yeter…”

(Kemalettin Kamu)

***

“Atatürk’e Ekber!"

“Atatürk’e Ekber!

Atatürk’e Ekber!

ancak O var: Atatürk!

Evliya odur, peygamber odur, sanatkâr Atatürk,

Tarihe hakim, zekâya önder, doğma serdar Atatürk,

Bunları geçti insan büyüğü: Kendi kadar Atatürk!"

(Yusuf Ziya Ortaç)

***

"Varsın, Teksin, Yaratansın!"

“Atatürk’ün tapkınıyız! […] Her şeyde Atatürk, Yerde O! Gökte O! Denizde O! var da O! yok da O! her şeyde O! Atatürk! […] Yerdedir, göktedir, sudadır, alandadır, diktedir, pusudadır. Görünmezi görür! Bilinmezi bilir! duyulmazı duyar! Sezilmezi sezer, ezilmezi ezer! Her şeyde Atatürk! Elimizi yüzümüze, gönlümüzü özümüze kapıyoruz. Biz sana tapıyoruz! Biz sana tapıyoruz! […] Varsın, Teksin, Yaratansın! Sana bağlanmayanlar utansın!”

(Aka Gündüz)

***

"Tanrı gibi görünüyor her yerde"

“Tanrı gibi görünüyor her yerde

Topraklarda, denizlerde, göklerde;

Gönül tapar, kendisinden geçer de

Hangi yana göz bakarsa: Atatürk.

Babasından önce onun adını

Öğretiyor oğluna Türk kadını

Ondan aldık yaşamanın tadını

Bahtiyarız, bahtiyarsa Atatürk.”

(Halil Bedii Yönetken/Atatürk Marşı)

***

"Birlikti gönüller ona imanda"

“Hey Dünya! Yeryüzü! Sarsıl, yarıl, çök!..

Neysen bugün göster: Delin, boşan, gök,

Kendini yere çal, parçalan tarih,

Ey Timur, Attila, Yıldırım, Fatih,

Alpaslan, Iskender, Cengiz, Napolyon

Ey evvelce ölen yüzlerce milyon

Kafi değil, gökten muhayyel tavaf:

Kalkın mezarlardan, toplanın saf saf;

Doğrulun: Gelen eşsiz bir kahraman,

Doğrulun: Geliyor en büyük insan…

Kaç yıldır Türkçeydi, Tanrı’nın dili;

Insana ne ilah, ne de sevgili

Ne de ana-baba aratıyordu:

Her an yaratıyor, yaratıyordu,

Birlikti gönüller ona imanda

O ateş yanardı, her damla kanda…”

(Behçet Kemal Çağlar/“İzinde” şiiri)

***

"Tanrılaş gönlümde, tanrılaş Atam!"

“Her zaman ırkıma büyük Baş Atam,

Tanrılaş gönlümde, tanrılaş Atam!..”

(Nureddin Artam/“Büyük Ata’ya” şiiri)

***

"Atatürk’ün ağzından çıkan sözler de bir Tanrı buyruğudur"

“Atmosferde rüzgar, denizlerde dalgalar, akarsularda çağlayanlar, Arz’da volkanlar ve lavlar, nasıl bir Tanrı kudretiyse, vatan kurtaran Atatürk’ün ağzından çıkan sözler de bir Tanrı buyruğudur. Türkçe Kur’an okur gibi, onu da oku!.. Tekrar oku ve herkese okut!.. Öğret!.. Anlat… Yaz, yazdır, yay, yayınla!.. Kutsal kitapların ruhundan ayrı olmayan kemalizm prensipleri, vatansever Türk’ün inanı, ibadeti, medeniyeti, istiklali ve istikbalidir!.. Atatürk’ün Nutukları Kur’an’a aykırı olmadığı için Kur’an gibi kutsaldır." (Osman Nuri Çerman, “Dinimizde Reform: Kemalizm” dergisi)

***

"Her yaptığın iş harikadır, her sözün ayet"

Her yaptığın iş harikadır, her sözün ayet,

Kavmin olalım, sen bize, din eyle inayet!

Din istemeyiz öyle Arap felsefesinden,

Gazi ! Bize bir din de yarat Türk nefesinden!..

(Ali Hadi/“Gazi” şiiri)

***

"İnsanlar ölür, Türklüğe Allah olan ölmez!"

“Cennetse bu yurt, sen onu buldundu harâbe,

Bir gün olacaktır anıtın Türklüğe Kâbe.

Zindan kesilen ruhlara bir nur gibi doldun,

Türk ırkının, en son, ulu peygamberi oldun.

Tutsak seni lâyık, yüce Tanrı’yla müsâvi,

Toprak olamaz kalp doğabilmişse semâvî…

Ölmez bize cennetlerin ufkundan inen ses,

İnsanlar ölür, Türklüğe Allah olan ölmez!”

(Edip Ayel)

***

“Göreceksin duruyor kalbimizin üstünde putun!”

“Yürüyor, kalbimizin durduğu bir yolda değil,

“Kanlı bir gözyaşı nehrinde muazzam tabutun…

“Ey ilâhın yüce davetlisi, göklerden eğil

“Göreceksin duruyor kalbimizin üstünde putun!”

(Faruk Nafiz Çamlıbel)

***

"Sensin ülkü tanrımız"

“Bir güneş gibi yalnız

Sensin ülkü tanrımız.”

(Ömer Bedrettin Uşaklı)

***

"Vermedi bu kudreti tanrı, peygamberine”

“Peygamber, tanrısına duymadı bu hasreti

Vermedi bu kudreti tanrı, peygamberine.”

(Vasfi Mahir Kocatürk)

***

"Allah değil, o yazdı alın yazımızı”

“İlk adam, mavi gözlerle baktı toprağa,

Toprağın haritasını çizdi bayrağa;

Allah değil, o yazdı alın yazımızı.”

(İlhami Bekir)

***

"Atatürk'ü sevmek ibadettir”

“Atatürk’ü sevmek de bir ibadettir.” (Celal Bayar)