"Biz örtümüz için çok mücadele ettik, bu hale geleceğimizi düşünemedik!"

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr

Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği başörtüsü, günümüzde bazı kişilerce amacı dışında kullanılıyor. İslamiyeti ahlaksızca temsil eden bu kişiler, Allah'ın emri başörtüsünü bir stil aracı olarak takıyor ve kapalı geziyorlar. Ancak onların bu durumu uzmanlara göre İslam Kadını'nın manasını zedeliyor. Dinimiz bu kişilerce yanlış temsil ediliyor.

Akit Soruyor ekibinin gündeminde bugün başörtüsünü bir stil aracı olarak kullananlar vardı.

Mikrofon uzattığımız kişiler onları şu sözlerle eleştirdi:

- Raziye P: "Bu yeni stil aslında başörtüsü değil ne yazık ki. Ben bunu başörtüsü olarak kabul etmiyorum. Bunu aksesuar olarak kabul ediyorum ve beni temsil etmiyor. Ben başörtüsü yasak olduğu için okuyamadım. Mücadele olarak sokaklara çıktık. Biz mücadelemizi verdik ama bu hale geleceğimizi düşünemedik."

- Rümeysa A: "Onların tesettüre uygun giyinmediklerini zaten herkes görüyor. Öyle öğrenmişler. Öyle büyümüşler. Onlara öyle öğretilmiş."

- Pınar S: "Yani Allah'ın emrettiği şekilde dine uygun olmadığını düşünüyorum. Allah'ın emirleri belli."

- Ayşe Ö: "Ben de üzülüyorum. Onaylamıyorum. En azından daha düzgün giyinebilirler. O açıklık mı? Kapalılık mı? Belli değil."

- Zehra Y: "İnsanın içinden gelecek. Ailesi ve etrafındakiler kapalıdır belki. O da mecbur kalmış olabilir."

- Aliye P: "Öyle iyi olduklarını zannediyorlar ama tamamıyla İslamiyet'e ve kendilerine zarar veriyorlar."

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