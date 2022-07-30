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Gündem Biz nasıl bu kadar vicdansız bir toplum olduk! 5 lirası eksik olan yaşlı adama markette skandal muamele
Gündem

Biz nasıl bu kadar vicdansız bir toplum olduk! 5 lirası eksik olan yaşlı adama markette skandal muamele

Ankara'da bir marketten 95 liralık alışveriş yapan müşteri 100 lira şartını yerine getiremediği için servis arabasına alınmadı. Marketi protesto eden müşteri servis aracının altına girdi. Yaşlı adam servis aracının altından çıkarılırken servis aracı yoluna devam etti. 5 lira için market servisine alınmayan yaşlı adamın o anları sosyal medyada gündem olurken birçok kişi 'Biz nasıl bu kadar vicdansız bir toplum olduk' yorumunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 15:37:00 -

Ankara'da bir marketten 95 TL'lik alışveriş yapan Faris M. (73), alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirildi. İndirildikten sonra kendi servis aracının altına atan Faris M. çevredekiler tarafından aracın altından çıkarılırken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ankara Sincan'da, iddiaya göre, bir marketten 95 TL tutarında alışveriş yapan Faris M., marketin servis hizmetinden yararlanmak istedi. Servis aracına binen Faris M., görevlilerin fiş kontrolü sırasında, alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle araçtan indirilmeye çalışıldı. 73 yaşında olduğunu ifade etmesine rağmen market servisinden indirilen Faris M., görevlilerle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında kendini servis aracının altına atan Faris M., çevredekiler tarafından aracın altından çıkarıldı. Servis daha sonra yoluna devam ederken, o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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