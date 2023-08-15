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Ekonomi Biz maskesini indirmekten bıktık o palavra atmak bıkmadı! Çakma ekonomist Selçuk yine patladı
Ekonomi

Biz maskesini indirmekten bıktık o palavra atmak bıkmadı! Çakma ekonomist Selçuk yine patladı

Yeniakit Publisher
2023-08-15 17:59:00 - 2023-08-15 18:00:37
Biz maskesini indirmekten bıktık o palavra atmak bıkmadı! Çakma ekonomist Selçuk yine patladı

19 önce dolar/TL kurunun en geç 19 Ağustos'ta 30 TL olacağını öne süren çakma ekonomist Selçuk Geçer, yine patladı.

Çizdiği felaket senaryolarıyla vatandaşa korku pomplayan Selçuk Geçer, 19 gün önce dolara ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Selçuk Geçer İP'lilerin yayın organı Yeniçağ'da, "Adeta kıyamet kopacak" başlığıyla haberleştirilen açıklamasında, "Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yıl sonu dolar kuru tahmini 26 TL’ydi. Şu anda o seviye yakalandı." demişti.

"Yeni bir değerlendirme yapılıp dolar kurunun yıl sonu tahmini 30 TL’nin üzerine çıkacak" diyen Geçer, en geç Ağustos ayının 15'ini işaret ederek, "Dolar kurunun serbest bırakılması doğru bir hamle. Dolar kuru gerçek değerini bulacak ki yabancı gelecek. Temmuz ayının sonunda veya Ağustos ayının ortalarında dolar kurunda 30 TL üzerini göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Selçuk Geçer-Yeniçağ işbirliğinde vatandaşa korku böyle pompalanmıştı. Her zaman olduğu gibi çakma ekonomist Geçer'in tahmini yine tutmadı:


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