Biz değil Ecevit diyor! 'Kılıçdaroğlu CHP mirasçılığı iddiasında bulunamaz'

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Eski Başbakan Bülent Ecevit'in, yıllar yaptığı bir konuşmasındaki CHP değerlendirmesi, 6'lı noter masası ile terör sevici HDP'nin ittifak sevdası ile yeniden gündeme geldi.

32. Gün'e konuşan Bülent Ecevit, CHP'yi tanımlarken, "Cumhuriyet Halk Partisi Misak-ı Milli'den ve Kuva-yi Milliye'den doğmuş bir partidir. Yani Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için and içenlerin kurdukları bir partidir." demişti.

Sözleri ile adeta günümüzdeki CHP'lileri tarif eden Ecevit şu ifadeleri kullanmıştı:

O halde sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek uğruna Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtında Meclis'e taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçılığı iddiasında bulunamaz.

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