Biz bu tiyatroyu son seçimde de izlemiştik! Mamayı kapan anketçi İmamoğlu'nu köpürttü
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde son güne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nu öne gösteren KONDA Araştırma, yerel seçim sürecinde de Ekrem İmamoğlu'nu köpürtmeye başladı.
6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimi kazanacağına inandırıp, muhalefet seçmenini aptal yerine koyan anket şirketleri, seçim sonucunda rezil olmalarına karşın, yerel seçim sürecinde de utanmadan aynı şekilde çalışıyor.
CHP'den fonlanan KONDA, sözde İstanbul anketinde Ekrem İmamoğlu'nun, 6 puanla Murat Kurum’un önünde olduğu yalanını servis etti.
Daha kaç defa rezil olmanız gerekir?
KONDA kararsızları da dağıttıktan sonra farkın 7.3 puana çıktığını söylemekten de utanmayıp, şu verileri yayınladı:
Ekrem İmamoğlu: 46,1
Murat Kurum: 38,8
ÖNE ÇIKAN VİDEO
KONDA'nın yayınladığı anket sonuçları CHP'ye yakın medyada, "Fark 7.3 puana çıktı" başlığıyla haberleştirildi.