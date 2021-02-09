Biz bu oyunları daha önce de görmüştük! Merdan Yanardağ vesayetçilerin borazanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin desteğiyle Türkiye yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor. Türkiye, iki liderin öncülüğünde darbe anayasasından kurtulmak için yeni anayasa hazırlıklara başlıyor. Ancak Türkiye'nin vesayet gölgesinden kurtulmasını istemeyen, askeri vesayet savunucuları yine harekete geçti.

Aynı oyun

Türkiye'de vesayetçilerin borazanı görevini yürüten terör sevici Merdan Yanardağ, yeni anayasa tartışmalarının başlaması üzerine yine harekete geçti. Yıllar önce Refah Partisi ile Fazilet partisi kapatılırken, ve AK Parti’ye ise kapatma davası açılırken yöneltilen cümleler anayasa tartışmalarının başlaması üzerine Yanardağ tarafından tekrar başlatıldı.

‘Laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı’

Terör sevici Merdan Yanardağ, daha önce Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti için kullandığı ‘Laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı’ ifadesini bugün tekrar AK Parti için kullanmaya başladı. Yanardağ, Tele1'deki programda "Türkiye laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı olan bir parti tarafından yönetiliyor. Yeni anayasada, laiklik ilkesinin kaldırılmasına yönelik bir hazırlık yapıyorlar. Eğer yeni bir anayasa yaparlarsa, ya laiklik ilkesine yer vermeyecekler, yada değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen anayasanın ilk 4 maddesini anlamsız hale gelecek şekilde sulandıracaklar. Laiklik ilkesinin yer almadığı bir anayasa yapacaklar." dedi.

Halk karalamalara itibar etmiyor

Ancak Merdan Yanardağ ve onun gibi terör sevici provokatörlere Türk halkı 19 yıldır geçit vermiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kurulduğu günden bu yana girdiği her seçimde halkın büyük bir çoğunluğunun oyuyla iktidar oluyor.