Biyonik adam son kararını resmen açıkladı!

Beşiktaş'ın biyonik adamı kaptan Atiba Hutchinson, "Hiç bu yaşa kadar devam edeceğimi düşünmemiştim. 20'li yaşların sonlarına doğru, '35 yaş civarında sağlıklı olabilirsem futbolu bırakırım' diye düşünüyordum. Son yıllarda iyi seviyede oynadım. Sadece oynamış olmak için değil, takım arkadaşlarımla saha içerisinde bulunduğum her andan zevk aldım" dedi.



Temmuz 2013'te Beşiktaş'a imza atan ve kamuoyunda 'en fazla 2-3 sene top oynar' diye tahmin edilen Atiba Hutchinson, siyah beyazlılarda 10'uncu sezonunu yaşıyor. 10 sezonda oynadığı hiç bir maçta, taraftarın ve kendini izleyen sporseverlerin performansından en ufak bir endişe duymadığı Atiba, 39 yaşında olmasına rağmen 'nasıl iyi futbolcu olunur'u da kamuoyuna göstermeye devam ediyor. Ülkesi Kanada ile 36 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan ve grup maçlarında elenince çok fazla vakit geçirmeden Beşiktaş'ın kamp yaptığı Antalya'ya dönen Atiba soruları yanıtladı.

DHA'ya konuşan Kamp ortamının çok iyi olduğunu söyleyen Hutchinson, "Havamız iyi. Ben bir süre uzak kaldım, dediğiniz gibi ama şu anda tekrar döndüm ve takımla beraberim. Her takım için önemli şeyler bu kamplar, sabah-akşam beraber olursunuz bu ortamlarda, bu da bir birliktelik sağlar. İyi gidiyor şu anda, idmanlarımız da keyifli oluyor. Ben de kendim geri döndüğüm için mutluyum ayrıca" diye konuştu.

Ara bittikten sonraki ilk maçta gösterecekleri reaksiyonun önemine değinen Kanadalı oyuncu, "Sezona başladığımız süreç iyiydi aslında, iyi başlamıştık ama şu an üzerinde çalışmamız gereken şeyleri çalışıyoruz, lig uzun bir süreç. Bu kamptan sonra ilk maçımıza nasıl başlayacağımız bizim için çok önemli olacak. Orada göstereceğimiz reaksiyon bizim için önemli olacak, savaşacağız tabii ki. Ligin geneli itibariyle şampiyonluk bu kulübün her zaman hedefidir. Dediğim gibi iyi başlayıp iyi götürmeyi hedefliyoruz. Oynanacak çok da fazla maç var, çok da zaman var. Bir seri yapabilirsek eğer, en azından işler hızlıca değişebilir. Şu anda işler yolunda ve detaylar üzerine çalışıyoruz ama ilk maçımıza galibiyete başlamayı umuyoruz" dedi.

Atiba, Şenol Güneş'in tekrar Beşiktaş'ta görev almasını, "Hocamızın tabii ki henüz daha yeni geldiğini söyleyebiliriz, daha çok uzun süre geçmedi üzerinden. Bir takımı nasıl kazanan bir ekip yapacağını bilen, şampiyon yapmayı bilen, o şekilde bir takım kurmayı bilen bir hoca. Bize doğru yolu gösteriyor, bizim doğru yolda olmamızı sağlıyor, olmamız gereken şeyi bize gösteriyor ki bu bahsettiğim şey tabii her maç kazanan ve işin sonunda hedeflediği şeye ulaşan bir takımdır her zaman. Sezon sonundaki hedefe ulaşmamız için bize yardımcı oluyor. Dediğim gibi Şenol Güneş çok iyi bir hoca ve çok da çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunu da almayı hedefliyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

Atiba, Sergen Yalçın döneminde daha çok gol atması ve asist yapması hakkında ise şöyle konuştu:

"Benim için orta saha pozisyonu; bilhassa 6 ya da 8 pozisyonları hep kendimi daha rahat hissettiğim pozisyonlar olmuştur. Hoca beni o dönem daha çok 8 gibi düşünmüştü çünkü Joseph vardı, savunma görevini o benden daha fazla üstleniyordu. O dönemde beni biraz daha serbest bıraktığını söyleyebilirim. Hoca ile şampiyon olduğumuz sezon gerçekten bizim için çok iyi bir sezondu. Çok çalıştık ve sonunda da başarılı olduk, meyvesini aldık. Futbolda maalesef her zaman en iyi şeyler olmuyor, en iyi seviyede olamıyorsunuz. Bir sonraki sezon maalesef böyle oldu, takım halinde performansımız düştü o sene. Burada Şampiyonlar Ligi ve o maçların getirdiklerini belki bir etken olarak söyleyebiliriz ama genele baktığımızda hepimizin performansı düştü."

Valerien Ismael zamanında az süre almasına da değinen Hutchinson, "Aslında hiç bir sıkıntımız yoktu. Onun ilk geldiği zaman benim milli takım zamanıma denk geldi. Birazcık seyahatin fazla olduğu ve milli maçların yoğun olduğu döneme denk geldi. Dürüst olmak gerekirse o dönem form grafiğimin de yüksek olduğunu düşünüyorum ama bir sıkıntı olmadı aramızda" ifadelerini kullandı.

"TEK NET OLAN ŞEY, KARİYERİMİ BEŞİKTAŞ'TA BİTİRECEĞİM"

Atiba, Beşiktaş'taki 10 yılını ise şöyle ifade etti:

"10 sene. 10 çok güzel sene geçirdim, 10 çok güzel sezon geçirdim Beşiktaş gibi kulüpte ve böyle bir ülkede. Muazzam taraftarın önünde oynadım. Her anlamda zevk aldım, çok başarılı oldum. Hayatımın en özel anlarını, hep en zevk aldığım anlarımı burada yaşadığımı söyleyebilirim. Henüz daha son senemin içerisindeyim, bir karar vermiş değilim. Son yıllarda hep bu konu gündeme geliyor ama tek net olan şey, kariyerimi Beşiktaş'ta bitireceğim konusu. Çok fazla sürmeden birkaç ay içerisinde bu konuda bir karar vereceğim. Potansiyel olarak son senem gibi gözüküyor ama yine de net bir karar vermiş değilim."