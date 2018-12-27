Biyolojik silah mı? Korkutan uyarı: Türkiye'de de görülmeye başlandı

1980'li yıllarda Uzak Doğu Asya, 1990'lı yıllarda Kuzey ABD, 2000'li yıllarda Avrupa'da ortaya çıkan Kahverengi Kokarca böceği, 2016 yılında Gürcistan'da tespit edildi. 2017 yılında ise Batum'a sınır komşusu olan Artvin'in Kemalpaşa ve Hopa ilçelerinde gözlenen zararlı böcek fındığa da bulaştı.

Fındık dallarına zarar vermeye başladı

Türkiye'nin dünya üretiminin yüzde 70'ini gerçekleştirdiği, 7 çeşit hastalığa karşı mücadelenin yürütüldüğü fındıkta yeni bir hastalık türü ortaya çıktı.

30 yıldır dünyayı dolaşan zararlı bir böcek Gürcistan üzerinden Türkiye'ye girerek fındık dallarına zarar vermeye başladı.

Tarım ürünlerine zarar veriyor

Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünün belirlemelerine göre, zararlı böceğin fındık bahçelerinde boş, lekeli ve şekilsiz meyve oluşumu meydana getirdiğini, fındık açısından büyük risk taşıdığı için zararlı böceği tanımanın önem taşıdığı vurgulandı.

Bu çerçevede, fındık tarımı için önemli bir tehdit oluşturan kahverengi kokarca zararlısı olarak adlandırılan böceğin erginlerinin yüksek uçuş kapasitesi sayesinde ülke geneline yayılıp çeşitli kültür bitkisinde zarar yapabileceğine dikkat çekildi.

Şimdi de biyolojik saldırı altındayız

Önlem alınmaya başlandı

Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü ile Samsun Tarımsal Araştırma Enstitüsü zararlı böceğe karşı gerekli önlemlerin alınması için gözlem projesi geliştirerek uygulamaya başladı.

Söz konusu proje çerçevesinde, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 il, 49 ilçedeki 147 farklı lokasyona yerleştirilen tuzaklar ile zararlının bölge genelindeki yaygınlığı, nimf (böceğin olgunlaşmamış hali) ve erginlerin çıkış zamanı ve popülasyon değişimi gibi veriler elde ediliyor.