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Aktüel

Biyokütle enerji santralinde yangın çıktı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde bulunan biyokütle enerji santralinde çıkan yangın, 2 saatlik çalışma sonucunda söndürülebildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:25:20 -
Biyokütle enerji santralinde yangın çıktı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde bulunan biyokütle enerji santralinde çıkan yangın, 2 saatlik çalışma sonucunda söndürülebildi.


Yangın, Çay Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre biyokütle enerji santralinde yakılmak üzere depolanan malzemelerde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, 2 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alınabildi.

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