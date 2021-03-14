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Siyaset ‘Bıyıklılarla muhatap olmak istemiyorum’ diyen CHP’li Sera Kadıgil’in kocası ‘bıyıklı’ çıktı
Siyaset

‘Bıyıklılarla muhatap olmak istemiyorum’ diyen CHP’li Sera Kadıgil’in kocası ‘bıyıklı’ çıktı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde TBMM’de yaptığı konuşmada, “Bıyıklılarla muhatap olmak istemiyorum” diyen CHP’nin ezan düşmanlığıyla bilinen milletvekili Sera Kadıgil’in kocasının da bıyıklı olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 16:04:00 - 2021-03-14 16:08:47

8 Mart Kadınlar Günü’nde TBMM’de yaptığı konuşmada, ‘Bıyıklılarla muhatap olmak istemiyorum” diyerek erkeklere hakaret eden CHP İstanbul milletvekili Sera Kadıgil’in ikiyüzlülüğü ortaya çıktı. Bıyık üzerinden erkek düşmanlığı yapan Kadıgil’in kocasının da bıyıklı olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin yorum yapan Osman Gökçek, “Bıyıklılarla muhatap olmak istemiyorsanız önce kocanızla muhatap olmayın. İşleri güçleri şov yapmak” dedi.

Ezan düşmanlığı ile hatırlanıyor

Öte yandan, Sera Kadıgil, geçmişte yaptığı ezan düşmanlığı ile hatırlanıyor. Bir dönem sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Kadıgil, “O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur yaf resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah. Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imam mı kesiyim?” ifadelerini kullanmıştı.

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