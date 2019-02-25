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Bıyık sıkılmadık el basılmadık yer bırakmıyor

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:01
Bıyık sıkılmadık el basılmadık yer bırakmıyor

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


31 Mart’ta yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarına devam eden MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Kamusen’e bağlı sendika temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ve eşi Filiz Bıyık ile katılımcıları karşıladı. Projelerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi katılımcılara izletildikten sonra MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “Düzenlemiş olduğumuz programa katılım sağladığınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Aday olarak çıkmış olduğumuz hizmet yolunda belediyenin imkânlarıyla yapılabilecek, Düzcelilerin yaşam kalitesini artıracak projeler ile karşınıza çıkmaya gayret gösterdik. Projelerimiz belediyenin borcuna rağmen yapılabilir, refah seviyesini üst seviyelere çıkaracak projelerdir” şeklinde konuştu.


Kahvaltı programından sonra Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, İl Başkanı İlhami Caboğlu, İl Genel Meclis Üyesi Adayları ve Partililer ile birlikte temsilcimizin Alibeyköyspor ile oynadığı lig maçını tribünlerde izledi. Düzcespor taraftarı Bıyık’a tezahüratlarda bulundular.


Çalışmalarına aralıksız devam eden Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, akşam programı olarak MHP Cumayeri Belediye Başkan Adayı Mustafa Koloğlu’nun Aday Tanıtım toplantısına katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:01
  1. doğa

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