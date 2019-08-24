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Bıyık düşmanı dönek Ertuğrul! Yıllar önce bıraktığı bıyığa bugün Emine Bulut üzerinden saldırdı

Yıllar önce ülkücü bıyığı bırakıp MHP’ye yaranmaya çalışan Ertuğrul Özkök, yine döneklik yaptı. Emine Bulut’un katilinin bıyıklı olması üzerinden Türkiye’de bıyık bırakan herkesi zan altına bırakmaya çalışan Ertuğrul Özkök, yıllar önce kendi bıraktığı bıyığı unuttu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:56
Bıyık düşmanı dönek Ertuğrul! Yıllar önce bıraktığı bıyığa bugün Emine Bulut üzerinden saldırdı

 yeniakit.com.tr  Hürriyet’te köşe karalayan Aydın Doğan artığı Ertuğrul Özkök, Emine Bulut’un canice katledilişi üzerinden anlamsız bir yazı kaleme aldı.

Anlam verilemeyen bıyık düşmanlığı

Özkök, Emine Bulut’u katleden Fedai Baran’ın bıyıklı olması üzerinden, bıyık bırakan herkesi zan altında bırakacak absürd bir yazı yazdı.

Bıyığı da var iyi mi... Yani onu burnunun altına, dudağının bir parmak üstüne taktı mı... Kendini alemin kralı sanıyor...” diyen Özkök, şunları yazdı:

Güya çocuğunun velayetini konuşacakmış.

O çocuğun önünde annesini öldürüyor uğursuz bıyıklı...

Baktı olmuyor, uygunsuz hayat yaşıyor palavrası...

Kendi gibi bir bıyıklı sürüsü var sanıyor ya...

Her bıyıklıyı kendi gibi aşağılık sanıyor, yalanına şahit olmaya çağırıyor ya...

Siz bu yalana “Hadi lan” diyen bıyıklı arkadaşlar...

Siz şöyle kenara çekilin...

Çünkü okkalı bir balgam atacağım, bu mendebur kadın katilinin ve onun gibilerinin pırasa bıyıklarına...

Bu ülke çok çekti bu bıyığının arkasına saklanan erkek milletinden.

Kendisi de bıraktı

Özkök, 18 Nisan 1999 Genel Seçimleri’nde MHP’yi, “faşist, çeteci ve mafya” benzetmeleriyle hedef almış, seçim sonuçları gelince unutulmaz bir dönekliğe imza atmıştı. MHP’nin gözünü boyamaya çalışan Özkök, ülkücü bıyığı bırakmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:56
  1. Aydın
  2. Ertuğrul Özkök
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