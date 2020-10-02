Bitsin artık bu saygısızlık! Sigaraya var namaza yok

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1 Ekim tarihinde, akşam 22.00’da Ankara’dan Didim’e hareket eden şehirlerarası otobüste tepki çeken bir olay yaşandı. Pamukkale Turizm’e ait otobüste seyahat eden Uğur Can isimli vatandaşın, namaz kılmasına müsaade edilmedi.

Namaz kılmak için sabah saat 05.55 sularında Aydın Otogarı’nda şoförden izin istediğini belirten Uğur Can, cezası olduğunu ve Söke’de kılabileceğini söylediklerini aktardı. Söke’ye ulaştıkları zaman tekrar namaz kılmak için izin istediğini söyleyen Uğur Can, kendisine yine izin verilmediğini belirtti.

Sigara molası sırasında otobüsten inerek otobüsteki görevlilerle konuşan Uğur Can, o anları cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde Uğur Can’ın, sigara için mola verildiği halde namaz için müsaade edilmemesine tepki gösterdiği, kendisine tatminkar bir cevap verilemediği görünüyor.