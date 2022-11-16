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Yerel Bitmek bilmiyor: O ilde kuduz alarmı!
Yerel

Bitmek bilmiyor: O ilde kuduz alarmı!

Başıboşluğun hüküm sürdüğü sokaklarda kuduz vakaları bitmek bilmiyor. Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kuduz vakası nedeniyle 2 mahallenin karantinaya alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 18:18:00 -
Bitmek bilmiyor: O ilde kuduz alarmı!

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, konu ile ilgili yazılı açıklama yaparak açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, “Kuduz şüphesiyle ekiplerimiz tarafından Sümerevler Mahallesi'nden alınan kedide; veteriner hekimimizin ön muayenesi neticesinde ilgili kediye ‘kuduz şüpheli’ protokolü uygulanmış ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli tedbir çalışmaları ilk andan itibaren uygulanmıştır. 11.11.2022 tarihinde ölen kedi aynı gün İl Tarım Orman Müdürlüğüne teslim etmiştir. İl Tarım Orman Müdürlüğü de ilgili hayvana Kuduz Hastalığı protokolünü uygulayarak 11.11.2022 tarihinde Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne Veteriner Hekim refakatinde teslim edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde hayvanda kuduz hastalığı tespit edilmiştir.

Adıyaman İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik Mahallesi ve Sümerevler Mahallesinde ‘kuduz şüpheli vaka’ nedeniyle karantina uygulanması kararı alınmıştır. Bu çerçevede ilgili alanlarda sahipsiz sokak hayvanlarına belediye ekipleri tarafından koruyucu kuduz aşısı uygulaması ve işaretleme yapılacak olup, sahipli kedi ve köpeklere ise Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince koruyucu kuduz aşısı uygulaması yapılacaktır” denildi.

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Yorumlar

Parisa

Şu anda Niğde’nin Bor ilçesinde de kuduzdan dolayı karantinada olan mahalleler var. Köpeğe ve kediye insandan daha fazla kıymet verilirse Allah bununla imtihan eder bizleri

DemirAdam

Bunların hesabını ülkeyi yönetenler verecek .
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