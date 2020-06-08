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Dünya

Bitmek bilmiyor! Çin yeni vakaları açıkladı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüste sıfır rakamına erişmek isteyen Çin bir türlü amacına ulaşamıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 07:06:00 -
Bitmek bilmiyor! Çin yeni vakaları açıkladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya kabus gibi çöktü. Şimdiye kadar yaklaşık 400 bin insanın yaşamına mal olan koronavirüsü önleme çabaları da tüm dünyada devam ediyor.

Normalleştiğini ve vürüsün hemen hemen bittiğini açıklayan Çin'de son 24 saatte 4 kişide yeni koronavirüse rastlandı. En son 28 Mayıs'ta Çin'de sıfır vaka açıklanmıştı.

 

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