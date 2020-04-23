  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bitlis’teki yurtta misafir edilen küçük kıza polislerden sürpriz doğum günü

Korona virüs ile mücadele kapsamında Almanya’dan gelerek Bitlis’te Beşminare Kız Yurdu’nda küçük Azme’ye polisler tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

2020-04-23 22:07:41 -
Bitlis’teki yurtta misafir edilen küçük kıza polislerden sürpriz doğum günü

Korona virüs ile mücadele kapsamında Almanya’dan gelerek Bitlis’te Beşminare Kız Yurdu’nda küçük Azme’ye polisler tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.



Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları tahliye edilmeye devam ederken, tahliye kapsamında Almanya’da yaşayan 187 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecini geçirmek için Bitlis merkezde bulunan Beş Minare Kız Yurdu’nda misafir edilmeye başlandı. Misafirler arasında bulunan Azme Deniz’in doğum günü olan 23 Nisan, polis ekipleri tarafından yapılan sürprizle kutlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı