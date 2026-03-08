  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran, Türkiye'ye saldıracak mı? Pezeşkiyan'dan flaş açıklama Hastalıklı kafa Batı Trakya’da hortladı! Hastanede başörtüsü ve Türkçe yasağı Ada için hava kalkanı: Türk F-16’ları Kıbrıs yolunda Pedro Sanchez ve CHP kıyaslaması! Gladyo solcuların maskesi indirildi Öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümü sonrası flaş karar! İki isim görevden uzaklaştırıldı Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün Ekrem İmamoğlu her tarafa oynuyor! Dün şarkıcılarla dansta bugün oruçta Almanya 'savaş' kararını açıkladı: ABD İsrail ittifakına katılacak mı? Cumhurbaşkanına hakaret, Anayasal düzeni hedef alma, Mevcut iktidarı devirme...Hande Yener'in skandalına soruşturma MSB'den KKTC açıklaması: F-16 konuşlandırmayı değerlendiriyoruz
Yerel Bitlis’te yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 8 yaralı
Yerel

Bitlis’te yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bitlis’te yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 8 yaralı

Bitlis-Baykan karayolu Döşkaya Köyü mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, Bitlis Merkez’e bağlı Döşkaya Köyü yakınlarında saat 00.00 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 ARB 621 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen 66 KT 073 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolculardan 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan M.A. (55), Y.Y. (51), S.D. (29), A.T. (40), C.A. (32), H.D. (35), A.T. (61) ve B.A. (37), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Güvenlik güçleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat başlatıldığı açıklandı.

İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Yerel

İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Drift atarken kaza yaptı! O anlar kamerada
Drift atarken kaza yaptı! O anlar kamerada

Yerel

Drift atarken kaza yaptı! O anlar kamerada

Kavşakta feci kaza! 5 kişi yaralandı
Kavşakta feci kaza! 5 kişi yaralandı

Yerel

Kavşakta feci kaza! 5 kişi yaralandı

Samsun’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Samsun’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Aktüel

Samsun’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23