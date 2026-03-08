Bitlis’te yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 8 yaralı
Bitlis-Baykan karayolu Döşkaya Köyü mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza, Bitlis Merkez’e bağlı Döşkaya Köyü yakınlarında saat 00.00 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 ARB 621 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen 66 KT 073 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolculardan 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan M.A. (55), Y.Y. (51), S.D. (29), A.T. (40), C.A. (32), H.D. (35), A.T. (61) ve B.A. (37), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere sevk edildi.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Güvenlik güçleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat başlatıldığı açıklandı.