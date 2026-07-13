  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Körfez'de savaş sesleri duyuluyor! Stratejik petrol tesisine İHA'lı saldırı! Ahbap’taki rezaletin ortaya saçıldığı günde Bakan Gürlek'ten anlamlı bağış! Kazandığı 150 bin lira tazminatı Kızılay’a gönderdi: Vatandaşımız güven içinde bağış yapabilir! Bu nasıl iman böyle! Siyonistlerin kan kusturduğu ihtiyar delikanlı dünyaya meydan okudu! Ahbap'taki yolsuzluk çarkına ünlüleri böyle alet ettiler! Yardım topladıkları o video yeniden gündemde: Masada kimi ararsan var Kirli oyunu bozulan Trump’tan İran'a haddini aşan sözler! ‘Çok kötü ve hasta ruhlu insanlar’ Ahbap'ta milyarlık vurgun! Başsavcılık'tan flaş açıklama Ukrayna duyurdu: Rus gölge filosuna ait 14 gemiyi vurduk Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli genç kızdan paylaşım! Burası Türkiye değil Suriye İsrailli Başhaham Yosef: Netanyahu yalancı ve hilekar! Siyonist’in dostu olmaz! Anlayacaksınız… ABD'nin silahıyla ABD'li vekili alıkoydular!
Yaşam Bitlis’te yıllardır süren gelenek! Gelinliğiyle ata bindi, köyü böyle dolaştı
Yaşam

Bitlis’te yıllardır süren gelenek! Gelinliğiyle ata bindi, köyü böyle dolaştı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bitlis Hizan'a bağlı Süttaşı köyünde Samsun’dan gelin gelen Tuğba Ceren Ergül, düğün öncesi atlı gelin geleneği kapsamında süslenen ata bindirilerek köyde gezdirildi.

Bitlis’te kuşaktan kuşağa aktarılan atlı gelin geleneği Süttaşı köyünde yaşatılıyor.

 

Hizan ilçesinde gelenek ve görenekler halen yaşatılıyor. Bu çerçevede Süleyman Bektaş ve Tuğba Ceren Ergül hayatını birleştirme kararı aldı. Samsun’dan Süttaşı köyüne gelin gelen Ergül için düğün öncesi atlı gelin geleneği düzenlendi. Evden gelinliği ve duvağı ile çıkarılan gelin, süslenen ata bindirildi. Ardından damat, gelini atla köy içerisinde gezdirdi. Köydekiler ise atın arkasından yürüyerek türküler söyleyip zılgıtlar çekti. Yıllardır yaşatılan gelenek, renkli görüntüler oluşturdu. Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bölgenin kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan atlı gelin geleneği, modern yaşamın etkisine rağmen Hizan'ın köylerinde yaşatılmaya devam ediyor.

 

Atla gelin alma geleneğini devam ettirdiklerini söyleyen damat Süleyman Bektaş, "Bitlis Hizan'a bağlı olan Süttaşı köyünde geleneğimizi devam ettirmek amacıyla gelinimizi atla gezdirdik. Samsun'dan gelinimizi aldık. Bu akşam hayırlısıyla düğünümüz olacak. Bütün köyü gezdirdik. Geleneğimizi yerine getirdik. Arkada bol bol türküler söylendi. Herkes eşlik etti. Geleneğimiz yerine getirildi" dedi.

 

Halen böyle geleneklerin yaşatılmasından mutlu olduğunu dile getiren gelin Tuğba Ceren Ergül, "Samsun'dan Bitlis’in Hizan ilçesinin Süttaşı köyüne gelin geldim. Köylerinde atla gezdirme adetleri varmış. Bugün gerçekleştirdik. Köyün içinde tur attık. Bütün köylü zılgıt çekti ve türkülerini söyledi. Çok güzeldi, çok heyecanlıydı. Herkese çok teşekkür ederim. Eşime de teşekkür ediyorum" dedi.

 

Gelinin annesi Emine Ergül ise "Samsun Vezirköprülüyüz. Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Süttaşı köyünden Samsun’a kızımı gelin almaya geldiler. Daha sonra köyün içinde atla eski örf ve adetlerimizi yaşatmak adına atla gezi düzenlediler. Bize tüm köylü eşlik etti. Çok mutlu olduk, çok heyecanlandık. Çok mutluyuz. Herkese teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu.

Kışın biriken kar haziranda göle akıyor! Van Gölü’ne Bitlis’ten can suyu
Kışın biriken kar haziranda göle akıyor! Van Gölü’ne Bitlis’ten can suyu

Yaşam

Kışın biriken kar haziranda göle akıyor! Van Gölü’ne Bitlis’ten can suyu

İki göl arasında kartpostallık akşam! Bitlis’te gün batımı mest etti
İki göl arasında kartpostallık akşam! Bitlis’te gün batımı mest etti

Yaşam

İki göl arasında kartpostallık akşam! Bitlis’te gün batımı mest etti

Bitlis’te kaçak avcılara geçit yok! Dudak uçuklatan ceza verildi
Bitlis’te kaçak avcılara geçit yok! Dudak uçuklatan ceza verildi

Yerel

Bitlis’te kaçak avcılara geçit yok! Dudak uçuklatan ceza verildi

Bitlis’te sanayiye dev adım! Mevcut OSB’nin iki katı yeni alan kuruluyor
Bitlis’te sanayiye dev adım! Mevcut OSB’nin iki katı yeni alan kuruluyor

Kobi

Bitlis’te sanayiye dev adım! Mevcut OSB’nin iki katı yeni alan kuruluyor

Bitlis yaylalarında yaz mesaisi başladı!
Bitlis yaylalarında yaz mesaisi başladı!

Yaşam

Bitlis yaylalarında yaz mesaisi başladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23