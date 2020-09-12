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Aktüel Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 16:47:15 -
Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Meydan bölgesindeki Kovanlı köyünde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisinin alındığı bildirildi.

Bölgede geniş katılımlı ve özel ekiplerden oluşan birliklerle "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-132 Operasyonu"nun gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 13 mermi ve bir şarjör, el bombası, 730 kalaşnikof fişeği, 5 G3 şarjörü ve 269 fişeği, 24 Mauser fişeği, 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 67 fişek, havalı tüfek, 708 gram kenevir tohumu, tabanca ve av tüfeği kılıfı, 2 tüfek harbisi ve fişek doldurma aparatı ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili Mutki Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek talimatlar doğrultusunda malzemelere el konulmuştur.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin çocuk ve gençleri uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapanlarla kararlılıkla mücadele edeceği vurgulandı.

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