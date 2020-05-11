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Aktüel

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-05-11 18:05:13 -
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 132 gram metamfetamin, 105 gram esrar ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, 8-11 Mayıs'ta il merkezi ile Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçelerinde yol uygulaması yapıldığı belirtildi.

Altı farklı kontrolde yapılan aramalarda 132 gram metamfetamin, 105 gram esrar ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olaylarla ilgili araçlardaki 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin bölge halkının da desteğiyle kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

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